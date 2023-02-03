«Клубы находятся примерно в одной точке». Хави рассказал, что объединяет «Барселону» и «МЮ»

Совсем скоро стартуют еврокубки. Уже 16 февраля в гости к «Барселоне» приедет «Манчестер Юнайтед». Команды сыграют в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

Последние пару лет оба клуба испытывали трудности как на поле, так и за его пределами. Но сезон 2022/23 складывается для команд удачно. «Блауграна» возглавляет Ла Лигу, а «красные дьяволы» расположились на четвертой строчке в турнирной таблице АПЛ.

В интервью изданию Hindustan Times Хави сравнил «Барсу» и «Юнайтед»:

«Оба клуба находятся примерно в одной точке. Мы возвращаемся. «Манчестер Юнайтед» и «Барселона» выступают в Лиге Европы. Думаю, обе команды заслуживают место в Лиге чемпионов. Но это наша реальность, мы должны с встретиться с «МЮ». У «Манчестер Юнайтед» и «Барселоны» за последние 2-3 года было много проблем. Но я думаю, что мы возвращаемся. На мой взгляд, Тен Хаг проделывает очень хорошую работу. Обе команды проходят через схожий процесс возрождения».

В последний раз «МЮ» и «Барса» встречались в 2019 году. Тогда команды играли в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов, победу в двух матчах забрали каталонцы.

С тех пор обе команды сильно изменились. Поменялся и турнир, в котором сыграют соперники. От этого противостояние станет лишь интереснее.