«Зебра-стадион» вот-вот откроется в Бразилии: «Атлетико» меньше, чем за 2 года построил одну из лучших арен в стране

Но у болельщиков свой взгляд на внешний вид арены.

Arena MRV будет иметь вместимость 47 000 мест. Клубу он обошелся в 500 миллионов бразильских реалов (около 100 миллионов евро).

Арена расположена на участке земли площадью 56 тысяч квадратных метров. Общая площадь застройки – 114 657 квадратных метров., из которых 35% будет занимать арена, 30% - эспланада, 23% - охраняемые зеленые насаждения и 12% - парк.

Вместимость стадиона ставит его в десятку крупнейших стадионов страны на момент завершения строительства и на шестое место среди частных стадионов.

Стадион имеет специфическую раскраску в соответствии черно-белыми цветами «Атлетико Минейро».

Но болельщики нашли свои ассоциации к внешнему виду стадиона.

А некоторые в своем творчестве меры не знают.