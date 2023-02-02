Роналду получает 200 млн долларов в год, но 90% зарплаты приходят из бюджета Саудовской Аравии

Переход в «Аль-Наср» сделал Криштиану Роналду самым высокооплачиваемым игроком мира – инсайдеры сходятся, что с учетом различных бонусов португалец зарабатывает в Саудовской Аравии 200 млн долларов в год.

Самое интересное: The Athletic утверждает, что 90% зарплаты Роналду получает из бюджета Саудовской Аравии – «Аль-Наср» оплачивает лишь 10% от 200 млн евро в год, которые зарабатывает Криштиану.

Напомним, сейчас Криштиану – с отрывом самый высокооплачиваемый футболист в мире.