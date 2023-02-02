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Роналду получает 200 млн долларов в год, но 90% зарплаты приходят из бюджета Саудовской Аравии

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Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд
Футбол Футбол

Переход в «Аль-Наср» сделал Криштиану Роналду самым высокооплачиваемым игроком мира – инсайдеры сходятся, что с учетом различных бонусов португалец зарабатывает в Саудовской Аравии 200 млн долларов в год.

Самое интересное: The Athletic утверждает, что 90% зарплаты Роналду получает из бюджета Саудовской Аравии – «Аль-Наср» оплачивает лишь 10% от 200 млн евро в год, которые зарабатывает Криштиану.

Напомним, сейчас Криштиану – с отрывом самый высокооплачиваемый футболист в мире.

10 комментариев

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rarog
а что на это скажут саудовские бабушки?
+1
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+1
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Evincive
Каждая секунда - 6,4 евро! Обалдеть.
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nmnackjbxkasbk
Ответ strelnik.nik.1990@icloud.com
Ха! а у нас есть игроки, кому платят 100% из бюджета!
бывает и по 110%,
но в прессе стараются не нагнетать.
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уличный иуда
Ответ noqz1488@gmail.com
Математика!!!
Это называется: "Климова математика"
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Vlad Emelin
Ого, не ожидал увидеть старичка Иньесту в этом списке!!)
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Дженнифер Коннелли
Криштиану кроме 200 еще зарабатывает около 70-80 млн от других рекламных контрактов ! Суммарно он получает около 300 лимон в год!
+1
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+1
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Decard Show
Возможно это самое важное и громкое инвестиции в истории Саүдитов!
+1
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Decard Show
Как же велик Криштиану
+2
-1
+1
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strelnik.nik.1990@icloud.com
Ха! а у нас есть игроки, кому платят 100% из бюджета!
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
noqz1488@gmail.com
Математика!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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