Большая семья Роналду не помещается в его частный самолет: португалец продает Gulfstream G200 и ищет борт побольше

Криштиану Роналду – один из самых богатых спортсменов в мире. Португалец любит роскошь, а перелеты на частном самолете – один из ее элементов.

Криштиану приобрел свой первый частный борт в 2015 году. Издание The Mirror сообщает, что на тот момент игрок «Мадрида» вложил в покупку Gulfstream G200 25 млн долларов. Этот борт был выпущен ограниченным тиражом, всего 250 шт., он вмещает в себя от четырех пассажиров и экипаж.

Согласно информации испанского Mundo Deportivo, сейчас Роналду хочет самолет побольше, поэтому продает Gulfstream. Португалец наконец нашел покупателя спустя 7 месяцев после того, как самолет был впервые выставлен на продажу. Пока неизвестно, сколько футболист заработает на этой сделке.

Криштиану Роналду присоединился к «Аль-Наср», подписав контракт до июня 2025 года. По многочисленным слухам, доход 37-летней суперзвезды составляет 200 млн долларов в год.