Агуэро рассказал, что есть несколько клубов, которые хотят его подписать. Кун готовится к возвращению в профессиональный футбол?

Недавно уже вышел на поле на 18 минут.

Серхио Агуэро рассказал, что у него есть предложения на тот случай, если он захочет вернуться в большой футбол.

Агуэро был вынужден завершить карьеру в декабре 2021 года из-за болезни сердца, о которой стало известно после того, как у него начались боли в груди и затруднилось дыхание во время матча «Барселоны» с «Алавесом».

Он ушел с поля на 41-й минуте, и после обследований врачи посоветовали ему завязать с профессиональным футболом. Аргентинец выдержал паузу, но сейчас он играет за свою команду «Kunisports» в медиалиге Жерара Пике «Kings League».

И 29 января он вновь сыграл за профессиональную футбольную команду. Агуэро стал приглашенным игроком эквадорской команды «Барселона Гуаякиль» в товарищеском матче против «Мушук Руна». Серхио вышел на замену и отыграл 18 минут.

Аргентинский нападающий пообещал, что сыграет за эту команду в следующем сезоне, но, кажется, он готов к большему. В интервью BSC TV Агуэро признался, что он мог бы вернуться в аргентинский клуб «Индепендьенте», где он начинал свою карьеру:

«Мне нужно привести себя в форму, и если я продержусь шесть месяцев… Давайте подождем. Есть несколько клубов, которые хотят меня подписать. Если я буду в порядке, я однозначно буду играть за «красных». По крайней мере, у меня будет хоть один прощальный матч».

Агуэро дебютировал за «Индепендьенте» в 15-летнем возрасте в 2003 году и стал самым молодым игроком первого дивизиона Аргентины.