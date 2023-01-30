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Класико в полуфинале Кубка Короля: смотрим статистику встреч «Реала» и «Барсы» в турнире

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Футбол Футбол

Класико в полуфинале Кубка Короля быть! По итогам только что завершившейся жеребьевки «Реал Мадрид» и «Барселона» встретятся на следующем этапе турнира. Первый матч состоится на «Сантьяго Бернабеу» 1 марта, а ответный – на «Камп Ноу» 5 апреля.

Команды встречаются в полуфинале турнира Кубка Короля спустя четыре года после того, как «сине-гранатовые» обыграли «сливочных» (0:3) на «Бернабеу», а на «Камп Ноу» матч закончился ничьей (1-1). Это был восьмой плей-офф, который выиграла «Барса» - испанские гранды 14 раз встречались на разных этапах турнира, и за «Мадридом» осталось шесть побед.

Если говорить о финалах, то тут перевес за «сливочными» - 4 победы против 3. Два последних класико в финале Кубка Короля состоялись в 2011 и 2014 годах, оба проходили на «Месталье», в обоих победил Королевский клуб.

Давайте вспомним все противостояния легендарных команд в Кубке Короля:

1901-02 (1/2) 

FCB-RM 3-1 

1915-16 (1/2) 

FCB-RM 2-1/RM-FCB 4-1

1925-26 (1/4)

RM-FCB 1-5/FCB-RM 3-0 

1935-36 (финал)

FCB-RM 1-2

1942-43 (1/2)

FCB-RM 3-0/RM-Barça 11-1 

1953-54 (1/2) 

RM-FCB 1-0/FCB-RM 3-1 

1956-57 (1/4) 

RM-FCB 2-2/FCB-RM 6-1 

1958-59 (1/2) 

RM-FCB 2-4/FCB-RM 3-1 

1961-62 (1/2) 

RM-FCB 0-1/FCB-RM 1-3

1967-68 (финал) 

FCB-RM 1-0 

1970 (1/4) 

R. MADRID-FCB 2-0/FCB-RM 1-1 

1974 (финал)

​FCB-RM 0-4 

1983 (финал)

​FCB-RM 2-1 

1989-90 (финал) 

FCB-RM 2-0 

1992-93 (1/2)

RM-FCB 1-1/FCB-RM 1-2 

1996-97 (1/8) 

FCB-RM 3-2/RM-FCB 1-1 

2010-11 (финал) 

FCB-RM 0-1 

2011-12 (1/4) 

RM-FCB 1-2/FCB-RM 2-2 

2012-13 (1/2) 

RM-FCB 1-1/Barça-RM 1-3

2013-14 (финал) 

FCB-RM 1-2 

2018-19 (1/2)

FCB-RM 1-1/RM-FCB 0-3 

 

7 комментариев

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zakaria.nurai@icloud.com
Ответ X97
Когда матч?
1 марта
5 апреля
0
0
0
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Евсей Пролеткин
Прекрасный футбол будем смотреть!!! Это украшения Испанского футбола.
+1
0
+1
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Эксперт Спортс
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Боюсь у Реала шансов нет. Вот что бывает, когда существует откровенное покровительство (Свнисиус в старте постоянно) Ну и с травмированными, нежелание проводить трансферы, когда лучшие игроки постарели, а половина состава не тянут уровень такого клуба. Но все равно удачи
Отрицание
Признание
.....
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
X97
Когда матч?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ARIGAMI ARIGAMI
Боюсь у Реала шансов нет. Вот что бывает, когда существует откровенное покровительство (Свнисиус в старте постоянно) Ну и с травмированными, нежелание проводить трансферы, когда лучшие игроки постарели, а половина состава не тянут уровень такого клуба. Но все равно удачи
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Роман Пилоян
HALA MADRID
Да победит сильнейший!!!
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
almaz___________________
Отомстим
+1
-1
0
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