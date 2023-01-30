Класико в полуфинале Кубка Короля: смотрим статистику встреч «Реала» и «Барсы» в турнире
Класико в полуфинале Кубка Короля быть! По итогам только что завершившейся жеребьевки «Реал Мадрид» и «Барселона» встретятся на следующем этапе турнира. Первый матч состоится на «Сантьяго Бернабеу» 1 марта, а ответный – на «Камп Ноу» 5 апреля.
Команды встречаются в полуфинале турнира Кубка Короля спустя четыре года после того, как «сине-гранатовые» обыграли «сливочных» (0:3) на «Бернабеу», а на «Камп Ноу» матч закончился ничьей (1-1). Это был восьмой плей-офф, который выиграла «Барса» - испанские гранды 14 раз встречались на разных этапах турнира, и за «Мадридом» осталось шесть побед.
Если говорить о финалах, то тут перевес за «сливочными» - 4 победы против 3. Два последних класико в финале Кубка Короля состоялись в 2011 и 2014 годах, оба проходили на «Месталье», в обоих победил Королевский клуб.
Давайте вспомним все противостояния легендарных команд в Кубке Короля:
1901-02 (1/2)
FCB-RM 3-1
1915-16 (1/2)
FCB-RM 2-1/RM-FCB 4-1
1925-26 (1/4)
RM-FCB 1-5/FCB-RM 3-0
1935-36 (финал)
FCB-RM 1-2
1942-43 (1/2)
FCB-RM 3-0/RM-Barça 11-1
1953-54 (1/2)
RM-FCB 1-0/FCB-RM 3-1
1956-57 (1/4)
RM-FCB 2-2/FCB-RM 6-1
1958-59 (1/2)
RM-FCB 2-4/FCB-RM 3-1
1961-62 (1/2)
RM-FCB 0-1/FCB-RM 1-3
1967-68 (финал)
FCB-RM 1-0
1970 (1/4)
R. MADRID-FCB 2-0/FCB-RM 1-1
1974 (финал)
FCB-RM 0-4
1983 (финал)
FCB-RM 2-1
1989-90 (финал)
FCB-RM 2-0
1992-93 (1/2)
RM-FCB 1-1/FCB-RM 1-2
1996-97 (1/8)
FCB-RM 3-2/RM-FCB 1-1
2010-11 (финал)
FCB-RM 0-1
2011-12 (1/4)
RM-FCB 1-2/FCB-RM 2-2
2012-13 (1/2)
RM-FCB 1-1/Barça-RM 1-3
2013-14 (финал)
FCB-RM 1-2
2018-19 (1/2)
FCB-RM 1-1/RM-FCB 0-3
5 апреля
Признание
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Да победит сильнейший!!!