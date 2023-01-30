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Моуринью снова всех переиграл: заставил команду сфотографироваться после поражения и оставил мощную подпись

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На прошлой неделе Жозе Моуринью отпраздновал мощный юбилей – португальцу исполнилось 60. В воскресенье его «Рома» досадно проиграла, вероятно, будущему чемпиону, «Наполи» (1:2). Однако после игры Жозе доказал: он все еще Жозе, которым мы его знаем.

Моуринью собрал игроков для командного фото, которое традиционно делают после побед – но португальца ничего не смущает.

«Вот это команда, вот это дух вот это выступление. Вперед... Увидимся в среду на «Олимпийском», – написал Жозе в Инстаграм.

Как же счастлив Руй Патрисиу.

 

1 комментарий

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Павел Ларичев
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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