Моуринью снова всех переиграл: заставил команду сфотографироваться после поражения и оставил мощную подпись

На прошлой неделе Жозе Моуринью отпраздновал мощный юбилей – португальцу исполнилось 60. В воскресенье его «Рома» досадно проиграла, вероятно, будущему чемпиону, «Наполи» (1:2). Однако после игры Жозе доказал: он все еще Жозе, которым мы его знаем.

Моуринью собрал игроков для командного фото, которое традиционно делают после побед – но португальца ничего не смущает.

«Вот это команда, вот это дух вот это выступление. Вперед... Увидимся в среду на «Олимпийском», – написал Жозе в Инстаграм.

Как же счастлив Руй Патрисиу.