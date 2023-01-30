С 2004-го Месси выиграл больше трофеев, чем каждый топ-клуб. Посчитали титулы всех

«Кто это?» – спросил технический директор «Барселоны» Карлес Решак, увидев в матче U15 миниатюрного аргентинского мальчика с удивительным дриблингом и молниеносным ускорением. Это был Лионель Месси.

770 матчей, 651 гол, 278 ассистов на клубном уровне, статус лучшего бомбардира в истории Ла Лиги – за плечами Месси рекорды и долгий путь к величию, который почти нереально превзойти.

Месси выступает на клубном уровне 19-й сезон – за это время он выиграл 42 трофея. Вы удивитесь, но это больше, чем каждый из топ-клубов.

«Ливерпуль» – 12

«Ман Сити» – 17

«Ювентус» – 19

«Ман Юнайтед» – 19

«Челси» – 21

«Реал Мадрид» – 25

«ПСЖ» – 32

«Барса» – 36

«Бавария» – 39

Лео Месси – 42.