С 2004-го Месси выиграл больше трофеев, чем каждый топ-клуб. Посчитали титулы всех
«Кто это?» – спросил технический директор «Барселоны» Карлес Решак, увидев в матче U15 миниатюрного аргентинского мальчика с удивительным дриблингом и молниеносным ускорением. Это был Лионель Месси.
770 матчей, 651 гол, 278 ассистов на клубном уровне, статус лучшего бомбардира в истории Ла Лиги – за плечами Месси рекорды и долгий путь к величию, который почти нереально превзойти.
Месси выступает на клубном уровне 19-й сезон – за это время он выиграл 42 трофея. Вы удивитесь, но это больше, чем каждый из топ-клубов.
«Ливерпуль» – 12
«Ман Сити» – 17
«Ювентус» – 19
«Ман Юнайтед» – 19
«Челси» – 21
«Реал Мадрид» – 25
«ПСЖ» – 32
«Барса» – 36
«Бавария» – 39
Лео Месси – 42.
Ведь роналду уже в 33 играл как не топ футболист.
А Месси и в 35 лучший.
Лионель Месси
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Остальные нафиг не нужны.
38, да. Но у Месси по сравнению с Роном не типличные условия.
Просто потому что, какой то atomio так решил. Бавария только последние 10 лет доминирует. Посмотри, что с клубом было в условные 1990-1998( только 2 салатницы и постоянные нестабильные места в чемпе.
🇦🇷👑🐐
Самое забавное, что он даже Барселону обошел... непонятно как ))) хотя в ней же и играл. И трофеи все кмоандные ))))
Только он выиграл 7 золотых мячей ( ждём восьмой ;).
Только он выиграл 6 золотых бутс.
Теперь у него есть ЧМ.
У кого остались вопросы, кто лучший футболист всех времён и народов?
Но всё равно меня заминусуют фанаты одного португальца, на которого в Европе всем Аль-Наср
Плюс Месси в топ -5 чемпионате играет, а не в 6м.