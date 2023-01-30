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С 2004-го Месси выиграл больше трофеев, чем каждый топ-клуб. Посчитали титулы всех

Лионель Месси Лионель Месси
Реал Мадрид Реал Мадрид
Барселона Барселона
ПСЖ ПСЖ
Бавария Бавария
Манчестер Сити Манчестер Сити
Ювентус Ювентус
Челси Челси
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Футбол Футбол

«Кто это?» – спросил технический директор «Барселоны» Карлес Решак, увидев в матче U15 миниатюрного аргентинского мальчика с удивительным дриблингом и молниеносным ускорением. Это был Лионель Месси.

770 матчей, 651 гол, 278 ассистов на клубном уровне, статус лучшего бомбардира в истории Ла Лиги – за плечами Месси рекорды и долгий путь к величию, который почти нереально превзойти.

Месси выступает на клубном уровне 19-й сезон – за это время он выиграл 42 трофея. Вы удивитесь, но это больше, чем каждый из топ-клубов.

«Ливерпуль» – 12

«Ман Сити» – 17

«Ювентус» – 19

«Ман Юнайтед» – 19

«Челси» – 21

«Реал Мадрид» – 25

«ПСЖ» – 32

«Барса» – 36

«Бавария» – 39

Лео Месси – 42.

38 комментариев

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МГЕР
Ответ Зуев...Егор
Месси - величайший футболист! Только он выиграл 7 золотых мячей ( ждём восьмой ;). Только он выиграл 6 золотых бутс. Теперь у него есть ЧМ. У кого остались вопросы, кто лучший футболист всех времён и народов? Но всё равно меня заминусуют фанаты одного португальца, на которого в Европе всем Аль-Наср
Брат, кто тебя заминусует, тот просто безмозглый завистник, так что забей.
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Махыев Эзиз
Ответ Wild91688
Уже не знают из чего сделать новости про этого распиаренного ГОАТ,скоро будут новости типо меси сходил три раза по большему и 5 раз по маленькому
Не "меси" фигню. Месси с двумя "с" писать надо)
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Айлин 1990
Ответ Владимир Долгополов
Извини что влез в ваш диалог,просто глаза резануло.Мне что на одного что на другого мягко говоря плевать,но твой аппонент четко написал возвраст 38.По моему Месси помладше будет.
И что 38??
Ведь роналду уже в 33 играл как не топ футболист.
А Месси и в 35 лучший.
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Денис Давыдов
И нахрен здесь столько тэгов?
Лионель Месси
Барселона
ПСЖ
Клубы
Футбол
Остальные нафиг не нужны.
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Elkorazon01
Ответ Зуев...Егор
Товарищеские матчи и трофеи не идут в статистику
Самый важный купленный ЧМ, почти в каждом матче пенальти в ворота соперников Аргентины о многом говорит
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Рамзан Азимов
Ответ Зуев...Егор
Месси - величайший футболист! Только он выиграл 7 золотых мячей ( ждём восьмой ;). Только он выиграл 6 золотых бутс. Теперь у него есть ЧМ. У кого остались вопросы, кто лучший футболист всех времён и народов? Но всё равно меня заминусуют фанаты одного португальца, на которого в Европе всем Аль-Наср
Во первых семь из которых явно три левых, во вторых ЧМ 80% выиграл вратарь Аргентины, в третьих есть игроки которые выиграли три из четырех ЧМ, а Месси один из пяти, и то с подмоги судей.
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BeastI666I
Ответ Владимир Долгополов
Извини что влез в ваш диалог,просто глаза резануло.Мне что на одного что на другого мягко говоря плевать,но твой аппонент четко написал возвраст 38.По моему Месси помладше будет.
это я влез ))) на самом деле.
38, да. Но у Месси по сравнению с Роном не типличные условия.
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FCBayern_2013
Ответ VERBLYUD
Так то и Месси всю жизнь не играл в фермерской бундеслиге.
Посмотрел бы, что было с Барселоной в это "фермерской" бундеслиге
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Рамзан Азимов
Я не понял, Месси выиграл или команды где Месси играл? тогда автору нужно посчитать и сколько трофеев Месси проиграл.
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Александр Гончаров
Ответ VERBLYUD
Так то и Месси всю жизнь не играл в фермерской бундеслиге.
Почему? Пусть бы за Айнтрахт поиграл, Бавария бы его понаказывала все эти 19 лет. Посмотрел бы я сколько у него тогда было трофеев.
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-3
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FCBayern_2013
Ответ atomio
Бавария в "Лиге Баварии" - 10 салатниц подряд, плюс кубки-суперкубки. считать это за "трофей" - курам на смех
Аххахаа пояснишь, почему это не трофеи?
Просто потому что, какой то atomio так решил. Бавария только последние 10 лет доминирует. Посмотри, что с клубом было в условные 1990-1998( только 2 салатницы и постоянные нестабильные места в чемпе.
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VERBLYUD
Ответ Александр Гончаров
Ну так Бавария не учавствует в Копе и ЧМ
Так то и Месси всю жизнь не играл в фермерской бундеслиге.
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+2
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VERBLYUD
Ответ Wild91688
Посмотрим где будет твой кумир в 38,он до сих пор выбирает тепличные условия в отличии от Рона,у твоего кумира душка не хватило перейти в АПЛ,перешёл в клуб гегемон из 6-ой лиги и набивает дальше мусорную стату
А кто сказал, что есть определенный возраст до которого надо играть в футбол? Разве кто-то может осуждать Месси, если он, например, решит завершить карьеру в 36, выиграв все в футболе? Твой кумир сам говорил, что если Португалия выиграл ЧМ, он завершит карьеру. То есть, он сейчас продолжает играть только ради ЧМ, надеется, что сможет каким-то образом попасть на ЧМ-2026. А Месси, в отличие от него, выиграл все, и сейчас кайфует на расслабоне. Если захочет, может даже в конце этого сезона завершить карьеру, статус величайшего все равно останется у него.
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Александр Гончаров
Ну так Бавария не учавствует в Копе и ЧМ
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Леонид Ботвинник
Ответ Wild91688
Уже не знают из чего сделать новости про этого распиаренного ГОАТ,скоро будут новости типо меси сходил три раза по большему и 5 раз по маленькому
Это ты с с самым красивым перепутал из насра - Месси в пиаре не нуждается.
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Owen111
Ответ Олжас
Единственный вопрос: он один выиграл или ему кто-то помогал? Может в воротах кто-то стоял еще? Минимум их должно быть двое.
Футбол, командная игра если что.
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Owen111
Ответ Зуев...Егор
Месси - величайший футболист! Только он выиграл 7 золотых мячей ( ждём восьмой ;). Только он выиграл 6 золотых бутс. Теперь у него есть ЧМ. У кого остались вопросы, кто лучший футболист всех времён и народов? Но всё равно меня заминусуют фанаты одного португальца, на которого в Европе всем Аль-Наср
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Константин Симкин
Ответ Neron
А ещё у него в мудях волос больше всех из действующих игроков, мы посчитали, вот статистика:…. Какой бред подобные новости и кому это интересно? Конечно меня сейчас яростно заминусуют персофаны Месси)))
Мне интересно, а на тебя плевать с высокой башни, отдыхай нерон, твоё мнение здесь никому не интересно, Месси величайший футболист своего времени, он выиграл кучу титулов и поставил море рекордов плюс ЧМ, а его статистику сравнивают с клубами, а не с игроками, король футбола, король своего поколения 🤣🤣🤣
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+2
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Владимир Долгополов
Ответ BeastI666I
Рон выбрал НЕ тепличные условия?! сейчас не понял... Саудовская аравия еще и по температуре даже схожа с теплицей. Плюс Месси в топ -5 чемпионате играет, а не в 6м.
Извини что влез в ваш диалог,просто глаза резануло.Мне что на одного что на другого мягко говоря плевать,но твой аппонент четко написал возвраст 38.По моему Месси помладше будет.
+1
-2
-1
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Зуев...Егор
Ответ Elkorazon01
Сколько кубков Гампера?
Товарищеские матчи и трофеи не идут в статистику
+5
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+5
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Elkorazon01
Сколько кубков Гампера?
0
-5
-5
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Зуев...Егор
Ответ Visca el Barça! Visca el Catalunya!
Разве это не король 👑 футбола 💪🏻
Он был, есть и всегда будет!
🇦🇷👑🐐
+2
0
+2
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BeastI666I
Ответ Neron
А ещё у него в мудях волос больше всех из действующих игроков, мы посчитали, вот статистика:…. Какой бред подобные новости и кому это интересно? Конечно меня сейчас яростно заминусуют персофаны Месси)))
мне лично интеренсо! это же невероятный факт. Достойный уважения.
Самое забавное, что он даже Барселону обошел... непонятно как ))) хотя в ней же и играл. И трофеи все кмоандные ))))
+3
0
+3
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Зуев...Егор
Месси - величайший футболист!
Только он выиграл 7 золотых мячей ( ждём восьмой ;).
Только он выиграл 6 золотых бутс.
Теперь у него есть ЧМ.
У кого остались вопросы, кто лучший футболист всех времён и народов?
Но всё равно меня заминусуют фанаты одного португальца, на которого в Европе всем Аль-Наср
+35
-5
+30
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BeastI666I
Ответ Wild91688
Посмотрим где будет твой кумир в 38,он до сих пор выбирает тепличные условия в отличии от Рона,у твоего кумира душка не хватило перейти в АПЛ,перешёл в клуб гегемон из 6-ой лиги и набивает дальше мусорную стату
Рон выбрал НЕ тепличные условия?! сейчас не понял... Саудовская аравия еще и по температуре даже схожа с теплицей.
Плюс Месси в топ -5 чемпионате играет, а не в 6м.
+4
0
+4
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