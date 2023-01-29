🤩 Видели фото 20-летней Джорджины Родригес? Вы не поверите, что эта девушка - нынешняя жена Роналду 🤨
Деньги меняют всех.
Фотографии 20-летней Джорджины Родригес шокировали интернет.
До встречи с Криштиану Роналду девушка выглядела, мягко говоря, по другому.
До суперкаров, яхт, дорогих украшений и больших особняков Джорджина работала продавцом в мадридском магазине Gucci, где она и встретила лидера мадридских атак.
Если сравнить нынешние фото пассии Роналду со старыми, то несложно заметить трансформацию тела девушки.
Она полностью изменила свой образ: фигура стала более пышной, а волосы всегда выпрямлены.
Джорджина призналась в документальном сериале Netflix: «Моя жизнь изменилась в тот день, когда я встретила Криштиану Роналду».
У Джорджины более 39 миллионов подписчиков в соцсетях, где она периодически ошеломляет поклонников своими фото в фигурных нарядах.
Также добавим, что Джорджина родила Роналду трех детей, но один трагически умер во время родов.
Жирнее, полнее стала? Возраст, роды.. А ещё, уверен что Рончик нашептал как он любит, и что его заводит.. Вот и вышло то что вышло.
То что было в 20 лет, мне больше нравиться.
по глазам по улыбке по походке!!!
Она не идёт, не бежит,она парит, летит, порхает!!!!
И все это благодаря Португальца7