Гаспачо
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🤩 Видели фото 20-летней Джорджины Родригес? Вы не поверите, что эта девушка - нынешняя жена Роналду 🤨

Джорджина Родригес
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Деньги меняют всех.

Фотографии 20-летней Джорджины Родригес шокировали интернет.

До встречи с Криштиану Роналду девушка выглядела, мягко говоря, по другому.

До суперкаров, яхт, дорогих украшений и больших особняков Джорджина работала продавцом в мадридском магазине Gucci, где она и встретила лидера мадридских атак.

Если сравнить нынешние фото пассии Роналду со старыми, то несложно заметить трансформацию тела девушки.

Она полностью изменила свой образ: фигура стала более пышной, а волосы всегда выпрямлены.

Джорджина призналась в документальном сериале Netflix: «Моя жизнь изменилась в тот день, когда я встретила Криштиану Роналду».

У Джорджины более 39 миллионов подписчиков в соцсетях, где она периодически ошеломляет поклонников своими фото в фигурных нарядах.

Также добавим, что Джорджина родила Роналду трех детей, но один трагически умер во время родов.

Ronaldo met Georgina in Madrid when she worked in a Gucci store

9 комментариев

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Michael Boldyrev
Ответ Boba jac
Жирная стала. Походу с кришти она злоупотребляет ботоксом.
вообще-то, она мать. Мне кажется, это главные причины набора веса. Ну, а "круглые плечи Элен" нравятся не меньшему количеству гусар, чем ’подростковая неуклюжесть Наташи"...if you know what I mean)
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дамьен
Нормальная баба, че пристали
+2
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Boba jac
Жирная стала. Походу с кришти она злоупотребляет ботоксом.
0
-1
-1
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OSHO - ऊर्जा
Комплексы пошли, стала ботоксами и селиконами увлекаться, за пластикой бегать к хирургам.. Таков удел всех пустышек с миллионами в карманах.

Жирнее, полнее стала? Возраст, роды.. А ещё, уверен что Рончик нашептал как он любит, и что его заводит.. Вот и вышло то что вышло.

То что было в 20 лет, мне больше нравиться.
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-1
-1
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Dmitry Shaolin
Автор идиот.
+2
0
+2
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9chymzyxvz
Е**нутые. Она такая же, но родила детей, але
+16
0
+16
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Decard Show
Счастливую женщину не спрашивают, счастлива ли она!!!Счастливую женщину видно
по глазам по улыбке по походке!!!
Она не идёт, не бежит,она парит, летит, порхает!!!!
И все это благодаря Португальца7
+3
-1
+2
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ZA.RMA
Симпатичной была - такой и осталась, но сейчас ещё и счастливая(я надеюсь!) 🦋
+14
-2
+12
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Дима Костылев
Стройная такая была, а сейчас аппетитная)
+7
0
+7
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