🤩 Видели фото 20-летней Джорджины Родригес? Вы не поверите, что эта девушка - нынешняя жена Роналду 🤨

Деньги меняют всех.

Фотографии 20-летней Джорджины Родригес шокировали интернет.

До встречи с Криштиану Роналду девушка выглядела, мягко говоря, по другому.

До суперкаров, яхт, дорогих украшений и больших особняков Джорджина работала продавцом в мадридском магазине Gucci, где она и встретила лидера мадридских атак.

Если сравнить нынешние фото пассии Роналду со старыми, то несложно заметить трансформацию тела девушки.

Она полностью изменила свой образ: фигура стала более пышной, а волосы всегда выпрямлены.

Джорджина призналась в документальном сериале Netflix: «Моя жизнь изменилась в тот день, когда я встретила Криштиану Роналду».

У Джорджины более 39 миллионов подписчиков в соцсетях, где она периодически ошеломляет поклонников своими фото в фигурных нарядах.

Также добавим, что Джорджина родила Роналду трех детей, но один трагически умер во время родов.