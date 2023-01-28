🎥 Роналду мощно ворвался в ресторан: отзеркалил поведение посетителей и улыбался присутствующим

В пятницу чета Роналду отметила день рождения Джорджины в дорогом ресторане Эр-Рияда. Девушке исполнилось 29 лет.

Криштиану – один из самый известных людей на планете. Разумеется, за португальцем повсюду следуют объективы камер. Пятничный вечер не стал исключением.

Как только Криштиану зашел в зал, все гости ресторана, которые, очевидно, знали, что вечером футболист заглянет в заведение, стали снимать португальца. Роналду не растерялся: он достал свой смартфон и начал снимать всех присутствующих.

Самого Криштиану ситуация развеселила. Уходя к своему столику, португалец улыбался:

Болельщиков в соцсетях такой жест Криштиану позабавил:

💭 «Криш вновь в центре внимания! Зашел в роскошный ресторан, выглядит на миллион. А потом говорят, что пенсионеры плохо живут».

💭 «Этим людям повезло. Теперь у Роналду в телефоне останутся их лица, лол».

💭 «Я представляю, как он устает от такого внимания. Но мне понравилось то, как он среагировал. Получилось смешно, правда?»

💭 «Люди будто динозавра увидели, столько внимания к человеку, ужас».

💭 «Я не люблю Роналду, но в этот момент мне стало его немного жаль. Представьте, что вы даже поужинать в кругу семьи не можете. К вам вечно пристают с просьбами о селфи или автографе. Но Криш прикольно ответил, хотя вряд ли эти люди поймут, что значит личные границы».

Оказавшись в такой ситуацию, как гости ресторана, как бы вы повели себя? Воспользовались бы возможностью запечатлеть на свой телефон Роналду?