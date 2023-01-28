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🎥 Роналду мощно ворвался в ресторан: отзеркалил поведение посетителей и улыбался присутствующим

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В пятницу чета Роналду отметила день рождения Джорджины в дорогом ресторане Эр-Рияда. Девушке исполнилось 29 лет.

Криштиану – один из самый известных людей на планете. Разумеется, за португальцем повсюду следуют объективы камер. Пятничный вечер не стал исключением.

Как только Криштиану зашел в зал, все гости ресторана, которые, очевидно, знали, что вечером футболист заглянет в заведение, стали снимать португальца. Роналду не растерялся: он достал свой смартфон и начал снимать всех присутствующих. 

Самого Криштиану ситуация развеселила. Уходя к своему столику, португалец улыбался:

Болельщиков в соцсетях такой жест Криштиану позабавил:

💭 «Криш вновь в центре внимания! Зашел в роскошный ресторан, выглядит на миллион. А потом говорят, что пенсионеры плохо живут».

💭 «Этим людям повезло. Теперь у Роналду в телефоне останутся их лица, лол».

💭 «Я представляю, как он устает от такого внимания. Но мне понравилось то, как он среагировал. Получилось смешно, правда?»

💭 «Люди будто динозавра увидели, столько внимания к человеку, ужас».

💭 «Я не люблю Роналду, но в этот момент мне стало его немного жаль. Представьте, что вы даже поужинать в кругу семьи не можете. К вам вечно пристают с просьбами о селфи или автографе. Но Криш прикольно ответил, хотя вряд ли эти люди поймут, что значит личные границы».

Оказавшись в такой ситуацию, как гости ресторана, как бы вы повели себя? Воспользовались бы возможностью запечатлеть на свой телефон Роналду? 

17 комментариев

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Boba jac
Ответ messi_leo
Сдал Юве с потрохами за то, что платили ему огроменную личку, получил свои 30 серебрянников и айда в ресторанчик всем улыбаться. Просто гордость человечества )))
Ну этот клоун аравийский только и может людей по ресторанам и в соцсетях развлекать.а что остаётся ему ? Футбол то разучился играть :))))))
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messi_leo
Сдал Юве с потрохами за то, что платили ему огроменную личку, получил свои 30 серебрянников и айда в ресторанчик всем улыбаться. Просто гордость человечества )))
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Dmitry Shaolin
Ответ Нейтральный критик
Да он кайф от этого ловит, для такого нарцисса внимания много не бывает.
Вряд ли - быстро надоедает
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Dmitry Shaolin
Ответ Loko
Никогда никого не стал бы снимать, кроме себя и своих близких. Зачем?
Да просто стадо какое-то...
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Dmitry Shaolin
Ответ уличный иуда
Давай, Климов) Напиши что это кринж, сидя у тети Люды в столовой)
Ща он напишет, что люди пришли посмотреть на Месси, а вместо них пришел Роналду и случайно в объективы попал.
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Dmitry Shaolin
Что у людей в голове творится, что бы взять и просто так снимать человека.
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Роман
Молодец.
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2ran
Великое достижение! Держите в курсе)
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Дженнифер Коннелли
Вот что значит быть самым влиятельным спортсменом
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Decard Show
Настоящий культовый герой нашего времени
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Семен Войнов
Ну здесь должна местная Фатима должна этот инфоповод занести в копилку ее кумирка-стукача.
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уличный иуда
Давай, Климов) Напиши что это кринж, сидя у тети Люды в столовой)
+2
-2
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siragh@yandex.ru
Ответ Нейтральный критик
Да он кайф от этого ловит, для такого нарцисса внимания много не бывает.
Тогда это ненормально
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Loko
Никогда никого не стал бы снимать, кроме себя и своих близких. Зачем?
+2
-2
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Тиджани Бабангида
Негативные издержки популярности. Роналду уже к ним привык и даже готовит ответные меры. В данном случае получилось забавно
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Нейтральный критик
Ответ siragh@yandex.ru
Не завидую ему..
Да он кайф от этого ловит, для такого нарцисса внимания много не бывает.
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siragh@yandex.ru
Не завидую ему..
+3
0
+3
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