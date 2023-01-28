5 рекордов Роналду, которые Месси может побить уже очень скоро

Без упоминаний рекордов Криштиану Роналду и Лео Месси футбольная история не была бы полноценной. Эта пара была на вершине мирового футбола в течение 14 лет, завоевав большинство индивидуальных наград, доступных за этот период.

В январе Криштиану завершил переход в «Аль-Наср» после успешной карьеры в Европе, подпортив репутацию последним годом в «МЮ». За время игры в Европе портгуалец установил множество рекордов, многие из которых держатся до сих пор. Мы собрали 5 рекордов, которые в скором времени могут быть побиты его главным конкурентом.

Голы за сборную

Роналду наколотил космические 118 мячей за сборную Портгугали. Месси – лучший бомбардир среди национальных команд Южной Америки (98 голов), а до Криштиану не хватает целой двадцатки.

Безусловно, это много, однако стоит принять во внимание голевой темп аргентинца в 2022-м: 18 мячей в 14 матчах.

Голевые передачи в Лиге чемпионов

Несмотря на обвинения Криштиану в излишнем эгоизме, он 42 раза ассистировал партнерам. Лео очень близок – у него 40, и задача выглядит еще легче, если вспомнить, с кем он играет.

Голы в Лиге чемпионов

ЛЧ – любимый турнир Криштиану, поэтому не стоит удивляться, что португалец забил невероятный 141 гол в этом турнире. Лео близок (129), но во вселенной этих двоих. Разница между Месси и Роналду – 12 мячей, многие форварды за всю карьеру не забивали столько в ЛЧ.

Стоит напомнить: больше сотни в ЛЧ забивали только два игрока в истории.

Голы в европейском клубном футболе

Вдумайтесь в это число: 701 мяч на клубном уровне в Европе. Из них 5 за «Спортинг», 145 за «МЮ», 450 за «Реал» и 101 за «Юве».

И здесь Месси очень близок: 696 мячей – 24 за «ПСЖ» и 672 за «Барсу».

Голы в топ-5 лигах

Криштиану играл в трех больших лигах, за это время он забил 495 мячей. Из них 311 в Ла Лиге, 103 в АПЛ и 81 в Серии А.

У Меси 489 мячей: 475 в Ла Лиге и 14 в Лиге 1. Похоже, он станет первым в истории, кто допрыгнул до отметки 500.