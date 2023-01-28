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5 рекордов Роналду, которые Месси может побить уже очень скоро

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Без упоминаний рекордов Криштиану Роналду и Лео Месси футбольная история не была бы полноценной. Эта пара была на вершине мирового футбола в течение 14 лет, завоевав большинство индивидуальных наград, доступных за этот период.

В январе Криштиану завершил переход в «Аль-Наср» после успешной карьеры в Европе, подпортив репутацию последним годом в «МЮ». За время игры в Европе портгуалец установил множество рекордов, многие из которых держатся до сих пор. Мы собрали 5 рекордов, которые в скором времени могут быть побиты его главным конкурентом.

Голы за сборную

Роналду наколотил космические 118 мячей за сборную Портгугали. Месси – лучший бомбардир среди национальных команд Южной Америки (98 голов), а до Криштиану не хватает целой двадцатки.

Безусловно, это много, однако стоит принять во внимание голевой темп аргентинца в 2022-м: 18 мячей в 14 матчах.

Голевые передачи в Лиге чемпионов

Несмотря на обвинения Криштиану в излишнем эгоизме, он 42 раза ассистировал партнерам. Лео очень близок – у него 40, и задача выглядит еще легче, если вспомнить, с кем он играет.

Голы в Лиге чемпионов

ЛЧ – любимый турнир Криштиану, поэтому не стоит удивляться, что португалец забил невероятный 141 гол в этом турнире. Лео близок (129), но во вселенной этих двоих. Разница между Месси и Роналду – 12 мячей, многие форварды за всю карьеру не забивали столько в ЛЧ.

Стоит напомнить: больше сотни в ЛЧ забивали только два игрока в истории.

Голы в европейском клубном футболе

Вдумайтесь в это число: 701 мяч на клубном уровне в Европе. Из них 5 за «Спортинг», 145 за «МЮ», 450 за «Реал» и 101 за «Юве».

И здесь Месси очень близок: 696 мячей – 24 за «ПСЖ» и 672 за «Барсу».

Голы в топ-5 лигах

Криштиану играл в трех больших лигах, за это время он забил 495 мячей. Из них 311 в Ла Лиге, 103 в АПЛ и 81 в Серии А.

У Меси 489 мячей: 475 в Ла Лиге и 14 в Лиге 1. Похоже, он станет первым в истории, кто допрыгнул до отметки 500.

22 комментария

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Контепрессинг
По гол+пас у Месси результат выше 1 за матч в среднем, у Роналду меньше. Тут уже обогнал
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siragh@yandex.ru
Ответ Игорь Климов
Такие как ты ранее говорили, что Лео Месси не выиграет на Копа Америка и на Чемпионате Мира) Результат всем известен! 🏆🇦🇷
Такие как я болеют за Барсу с 1986 года и считают Месси лучшим игроком в истории футбола и смотрят объективно на вещи,а такие,как ты-слепые фанаты
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Игорь Климов
Ответ Александра Александрова
Какую то чушь несешь , какие пенальти дарили Аргентине , выучи правила футбола , там максимум можно было не поставить с Польшей и то судья имел все права ставить тот пенальти , вратарь не сыграл в мяч , а сыграл в голову Месси , недавно прям, Роналду дали такой же пенальти в договорном выстовочном матче с Псж , че то никто тут не выл ))) так и у Роналду есть куча голов с левых пенок и офсайдов про это ты почему молчишь ? Так и посмотри на Роналду без пенальти Наибольшее количество голов без учета пенальти с 09/10: Во всех турнирах. 09/10: Месси 🇦🇷 (45) 10/11: Месси 🇦🇷 (48) 11/12: Месси 🇦🇷 (59) 12/13: Месси 🇦🇷 (55) 13/14: Роналду 🇵🇹 (41) 14/15: Месси 🇦🇷 (52) 15/16: Суарес 🇺🇾 (55) 16/17: Месси 🇦🇷 (45) 17/18: Салах 🇪🇬 (43) 18/19: Месси 🇦🇷 (46) 19/20: Левановски 🇵🇱 (48) Месси = 7 раз. Суарес + Левандовски + Роналду + Салах = 4 раза 1) Месси 🇦🇷 (59) 2) Месси 🇦🇷 (55) 3) Суарес 🇺🇾 (55) 4)Месси 🇦🇷 (52) 5)Месси 🇦🇷 (48) 6)Левандовски 🇵🇱 (48) 7)Месси 🇦🇷 (46) 8)Месси 🇦🇷 (45) 9)Месси 🇦🇷 (45) 10)Салах 🇪🇬 (43) 11) Роналду 🇵🇹 (41) без пенальти у Роналду не было бы вообще ни одного рекорда , услышали мы бы о нем без пенальти если Салах вингер больше забивает на пике , чем нападающий Роналду без пенальти )))
Это просто уничтожительная статистика для всех фанаток этого Кринжа7, не лишай их фантазий)
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Игорь Климов
Ответ Семен Войнов
Рекорды Месси : В европейском футболе рекорды : 1)Рекорд по Золотым мячам 2)Рекорд по Золотым бутсам 3)Рекорд по количеству голов за сезон 4)Рекорд по количеству ассистов за сезон 5)Рекорд по количеству голов за календарный год 6)Рекорд по количеству ассистов за календарный год 7)Рекорд по количеству голов в чемпионате за сезон 8)Рекорд по количеству ассистов в чемпионате за сезон 9)Рекорд по количеству голов в одной из топ-лиг 10)Рекорд по количеству ассистов в одной из топ-лиг 11)Рекорд по количеству ассистов в пяти топ-лигах 12)Рекорд по количеству голов за один европейский клуб 13)Рекорд по количеству ассистов за один европейский клуб 14)Рекорд по числу ассистов за все европейские клубы 15)Рекорд по голам в Эль Класико 16)Рекорд по ассистам в Эль Класико 17) Количество голов в Топ5 лиг , с учётом проведенных игр. Кринж забил столько же, но провел больше игр. У португальского игрока с Аль -насра рекорды всё ещё есть: 1)Рекорд по голам в ЛЧ (до ближайшего преследователя 11) 2)Рекорд по ассистам в ЛЧ (до ближайшего преследователя 2) 3)Рекорд по голам в пяти топ-лигах (до ближайшего преследователя 8) 4)Рекорд по голам в европейских чемпионатах (до ближайшего преследователя 11) 5)Рекорд по голам за европейские клубы (до ближайшего преследователя 5)
Factоs!
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Игорь Климов
Ответ Семен Войнов
У тебя в Казахстане какой то свой учёт ?
Просто ему до сих пор газеты на телеге привозят, и он ещё не знает, что Лео Месси выиграл Чемпионат Мира.
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Имя Фамилия
Ответ Александра Александрова
Ну да 0 медалей на чемпионатах мира , 0 голов в плей офф чм , 0 ассистов плей офф чм , и вылета в 1/8 на ЧМ это его главные рекорды ))) нападающий Роналду проиграл даже по золотым бутсам 6-4 плеймекеру Месси )) главный рекорд по забитым мячам тоже у плеймейкера Месси , 91 , а Роналду там аж на 8 месте , вот такой он бомбардир , король Литвы и Люксембурга ))
Надеюсь пару месяцев назад ты писал такие же посты под каждой новостью про меси, а иначе ты просто лицемер.
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Игорь Климов
Ответ siragh@yandex.ru
Не побьет по голам в ЛЧ,за сборную
Такие как ты ранее говорили, что Лео Месси не выиграет на Копа Америка и на Чемпионате Мира) Результат всем известен! 🏆🇦🇷
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Vitto
Ответ Семен Войнов
Рекорды Месси : В европейском футболе рекорды : 1)Рекорд по Золотым мячам 2)Рекорд по Золотым бутсам 3)Рекорд по количеству голов за сезон 4)Рекорд по количеству ассистов за сезон 5)Рекорд по количеству голов за календарный год 6)Рекорд по количеству ассистов за календарный год 7)Рекорд по количеству голов в чемпионате за сезон 8)Рекорд по количеству ассистов в чемпионате за сезон 9)Рекорд по количеству голов в одной из топ-лиг 10)Рекорд по количеству ассистов в одной из топ-лиг 11)Рекорд по количеству ассистов в пяти топ-лигах 12)Рекорд по количеству голов за один европейский клуб 13)Рекорд по количеству ассистов за один европейский клуб 14)Рекорд по числу ассистов за все европейские клубы 15)Рекорд по голам в Эль Класико 16)Рекорд по ассистам в Эль Класико 17) Количество голов в Топ5 лиг , с учётом проведенных игр. Кринж забил столько же, но провел больше игр. У португальского игрока с Аль -насра рекорды всё ещё есть: 1)Рекорд по голам в ЛЧ (до ближайшего преследователя 11) 2)Рекорд по ассистам в ЛЧ (до ближайшего преследователя 2) 3)Рекорд по голам в пяти топ-лигах (до ближайшего преследователя 8) 4)Рекорд по голам в европейских чемпионатах (до ближайшего преследователя 11) 5)Рекорд по голам за европейские клубы (до ближайшего преследователя 5)
Рекорд по голам за розыгрыш ЛЧ.
Рекорд по голам в плей-офф ЛЧ.
PS 6 голов за сезон в ПСЖ. Вылет после побед 4:1 и 3:0.
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Александра Александрова
Ответ Имя Фамилия
Почти все главные рекорды в футболе принадлежат Криштиану.
Ну да 0 медалей на чемпионатах мира , 0 голов в плей офф чм , 0 ассистов плей офф чм , и вылета в 1/8 на ЧМ это его главные рекорды ))) нападающий Роналду проиграл даже по золотым бутсам 6-4 плеймекеру Месси )) главный рекорд по забитым мячам тоже у плеймейкера Месси , 91 , а Роналду там аж на 8 месте , вот такой он бомбардир , король Литвы и Люксембурга ))
+2
0
+2
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Семен Войнов
Ответ Имя Фамилия
Почти все главные рекорды в футболе принадлежат Криштиану.
У тебя в Казахстане какой то свой учёт ?
+7
0
+7
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Александра Александрова
Ответ Андрей Евсеенко
Если будут дарить пенальти как на чм, то очень быстро побьет
Какую то чушь несешь , какие пенальти дарили Аргентине , выучи правила футбола , там максимум можно было не поставить с Польшей и то судья имел все права ставить тот пенальти , вратарь не сыграл в мяч , а сыграл в голову Месси , недавно прям, Роналду дали такой же пенальти в договорном выстовочном матче с Псж , че то никто тут не выл ))) так и у Роналду есть куча голов с левых пенок и офсайдов про это ты почему молчишь ? Так и посмотри на Роналду без пенальти Наибольшее количество голов без учета пенальти с 09/10: Во всех турнирах.

09/10: Месси 🇦🇷 (45)
10/11: Месси 🇦🇷 (48)
11/12: Месси 🇦🇷 (59)
12/13: Месси 🇦🇷 (55)
13/14: Роналду 🇵🇹 (41)
14/15: Месси 🇦🇷 (52)
15/16: Суарес 🇺🇾 (55)
16/17: Месси 🇦🇷 (45)
17/18: Салах 🇪🇬 (43)
18/19: Месси 🇦🇷 (46)
19/20: Левановски 🇵🇱 (48)

Месси = 7 раз.

Суарес + Левандовски + Роналду + Салах = 4 раза
1) Месси 🇦🇷 (59)
2) Месси 🇦🇷 (55)
3) Суарес 🇺🇾 (55)
4)Месси 🇦🇷 (52)
5)Месси 🇦🇷 (48)
6)Левандовски 🇵🇱 (48)
7)Месси 🇦🇷 (46)
8)Месси 🇦🇷 (45)
9)Месси 🇦🇷 (45)
10)Салах 🇪🇬 (43)
11) Роналду 🇵🇹 (41) без пенальти у Роналду не было бы вообще ни одного рекорда , услышали мы бы о нем без пенальти если Салах вингер больше забивает на пике , чем нападающий Роналду без пенальти )))
+5
0
+5
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Имя Фамилия
Почти все главные рекорды в футболе принадлежат Криштиану.
+1
-4
-3
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vwzx8mx5vh
Тут циыры все кривые

В лч 129 vs 140

Топ 696 vs 696

Итп
+1
0
+1
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Семен Войнов
Рекорды Месси :

В европейском футболе рекорды :

1)Рекорд по Золотым мячам
2)Рекорд по Золотым бутсам
3)Рекорд по количеству голов за сезон
4)Рекорд по количеству ассистов за сезон
5)Рекорд по количеству голов за календарный год
6)Рекорд по количеству ассистов за календарный год
7)Рекорд по количеству голов в чемпионате за сезон
8)Рекорд по количеству ассистов в чемпионате за сезон
9)Рекорд по количеству голов в одной из топ-лиг
10)Рекорд по количеству ассистов в одной из топ-лиг
11)Рекорд по количеству ассистов в пяти топ-лигах
12)Рекорд по количеству голов за один европейский клуб
13)Рекорд по количеству ассистов за один европейский клуб
14)Рекорд по числу ассистов за все европейские клубы
15)Рекорд по голам в Эль Класико
16)Рекорд по ассистам в Эль Класико
17) Количество голов в Топ5 лиг , с учётом проведенных игр. Кринж забил столько же, но провел больше игр.

У португальского игрока с Аль -насра рекорды всё ещё есть:

1)Рекорд по голам в ЛЧ (до ближайшего преследователя 11)
2)Рекорд по ассистам в ЛЧ (до ближайшего преследователя 2)
3)Рекорд по голам в пяти топ-лигах (до ближайшего преследователя 8)
4)Рекорд по голам в европейских чемпионатах (до ближайшего преследователя 11)
5)Рекорд по голам за европейские клубы (до ближайшего преследователя 5)
+10
-1
+9
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Андрей Евсеенко
Если будут дарить пенальти как на чм, то очень быстро побьет
+1
-3
-2
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siragh@yandex.ru
Ответ Игорь Климов
Нет сомнений, что Лео Месси побьёт эти рекорды в ближайшее время!
Не побьет по голам в ЛЧ,за сборную
0
-5
-5
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Игорь Климов
Ответ AF007
Лео Кинг к концу карьеры: 900 голов 400 ассистов 50 трофеев 8 ЗМ 6 ЗБ 80% рекордов от всех возможных замыкалду к концу карьеры: 850 голов 250 ассистов 35 трофеев 5 ЗМ 4 ЗБ 10% рекордов от всех возможных Статодрочер вдрызг проиграл даже по циферкам
Factos!
+4
-1
+3
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Терминатор///Айлбибекович
Все эти рекорды Кринжа только по одной причине-больше сыгранных матчей.Особенно голы за сборную.,и кому Кринж забивал за сборную)).
+9
-3
+6
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AF007
Лео Кинг к концу карьеры:
900 голов
400 ассистов
50 трофеев
8 ЗМ
6 ЗБ
80% рекордов от всех возможных

замыкалду к концу карьеры:
850 голов
250 ассистов
35 трофеев
5 ЗМ
4 ЗБ
10% рекордов от всех возможных

Статодрочер вдрызг проиграл даже по циферкам
+10
-4
+6
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Игорь Климов
Ответ Anonymous
Не корректно написано что Месси лучший бомбардир южной Америки, по моему это принижает его достижения. Лучше - лучший бомбардир западного полушария или южного полушария. А то выглядит так как будто он уступает кому то еще и в северной Америке или Африке с Австралией
Полностью согласен с таким замечанием, респект!
+3
-1
+2
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Anonymous
Не корректно написано что Месси лучший бомбардир южной Америки, по моему это принижает его достижения. Лучше - лучший бомбардир западного полушария или южного полушария. А то выглядит так как будто он уступает кому то еще и в северной Америке или Африке с Австралией
+10
-3
+7
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Игорь Климов
Нет сомнений, что Лео Месси побьёт эти рекорды в ближайшее время!
+8
-2
+6
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