5 рекордов Роналду, которые Месси может побить уже очень скоро
Без упоминаний рекордов Криштиану Роналду и Лео Месси футбольная история не была бы полноценной. Эта пара была на вершине мирового футбола в течение 14 лет, завоевав большинство индивидуальных наград, доступных за этот период.
В январе Криштиану завершил переход в «Аль-Наср» после успешной карьеры в Европе, подпортив репутацию последним годом в «МЮ». За время игры в Европе портгуалец установил множество рекордов, многие из которых держатся до сих пор. Мы собрали 5 рекордов, которые в скором времени могут быть побиты его главным конкурентом.
Голы за сборную
Роналду наколотил космические 118 мячей за сборную Портгугали. Месси – лучший бомбардир среди национальных команд Южной Америки (98 голов), а до Криштиану не хватает целой двадцатки.
Безусловно, это много, однако стоит принять во внимание голевой темп аргентинца в 2022-м: 18 мячей в 14 матчах.
Голевые передачи в Лиге чемпионов
Несмотря на обвинения Криштиану в излишнем эгоизме, он 42 раза ассистировал партнерам. Лео очень близок – у него 40, и задача выглядит еще легче, если вспомнить, с кем он играет.
Голы в Лиге чемпионов
ЛЧ – любимый турнир Криштиану, поэтому не стоит удивляться, что португалец забил невероятный 141 гол в этом турнире. Лео близок (129), но во вселенной этих двоих. Разница между Месси и Роналду – 12 мячей, многие форварды за всю карьеру не забивали столько в ЛЧ.
Стоит напомнить: больше сотни в ЛЧ забивали только два игрока в истории.
Голы в европейском клубном футболе
Вдумайтесь в это число: 701 мяч на клубном уровне в Европе. Из них 5 за «Спортинг», 145 за «МЮ», 450 за «Реал» и 101 за «Юве».
И здесь Месси очень близок: 696 мячей – 24 за «ПСЖ» и 672 за «Барсу».
Голы в топ-5 лигах
Криштиану играл в трех больших лигах, за это время он забил 495 мячей. Из них 311 в Ла Лиге, 103 в АПЛ и 81 в Серии А.
У Меси 489 мячей: 475 в Ла Лиге и 14 в Лиге 1. Похоже, он станет первым в истории, кто допрыгнул до отметки 500.
Рекорд по голам в плей-офф ЛЧ.
PS 6 голов за сезон в ПСЖ. Вылет после побед 4:1 и 3:0.
09/10: Месси 🇦🇷 (45)
10/11: Месси 🇦🇷 (48)
11/12: Месси 🇦🇷 (59)
12/13: Месси 🇦🇷 (55)
13/14: Роналду 🇵🇹 (41)
14/15: Месси 🇦🇷 (52)
15/16: Суарес 🇺🇾 (55)
16/17: Месси 🇦🇷 (45)
17/18: Салах 🇪🇬 (43)
18/19: Месси 🇦🇷 (46)
19/20: Левановски 🇵🇱 (48)
Месси = 7 раз.
Суарес + Левандовски + Роналду + Салах = 4 раза
1) Месси 🇦🇷 (59)
2) Месси 🇦🇷 (55)
3) Суарес 🇺🇾 (55)
4)Месси 🇦🇷 (52)
5)Месси 🇦🇷 (48)
6)Левандовски 🇵🇱 (48)
7)Месси 🇦🇷 (46)
8)Месси 🇦🇷 (45)
9)Месси 🇦🇷 (45)
10)Салах 🇪🇬 (43)
11) Роналду 🇵🇹 (41) без пенальти у Роналду не было бы вообще ни одного рекорда , услышали мы бы о нем без пенальти если Салах вингер больше забивает на пике , чем нападающий Роналду без пенальти )))
В лч 129 vs 140
Топ 696 vs 696
Итп
В европейском футболе рекорды :
1)Рекорд по Золотым мячам
2)Рекорд по Золотым бутсам
3)Рекорд по количеству голов за сезон
4)Рекорд по количеству ассистов за сезон
5)Рекорд по количеству голов за календарный год
6)Рекорд по количеству ассистов за календарный год
7)Рекорд по количеству голов в чемпионате за сезон
8)Рекорд по количеству ассистов в чемпионате за сезон
9)Рекорд по количеству голов в одной из топ-лиг
10)Рекорд по количеству ассистов в одной из топ-лиг
11)Рекорд по количеству ассистов в пяти топ-лигах
12)Рекорд по количеству голов за один европейский клуб
13)Рекорд по количеству ассистов за один европейский клуб
14)Рекорд по числу ассистов за все европейские клубы
15)Рекорд по голам в Эль Класико
16)Рекорд по ассистам в Эль Класико
17) Количество голов в Топ5 лиг , с учётом проведенных игр. Кринж забил столько же, но провел больше игр.
У португальского игрока с Аль -насра рекорды всё ещё есть:
1)Рекорд по голам в ЛЧ (до ближайшего преследователя 11)
2)Рекорд по ассистам в ЛЧ (до ближайшего преследователя 2)
3)Рекорд по голам в пяти топ-лигах (до ближайшего преследователя 8)
4)Рекорд по голам в европейских чемпионатах (до ближайшего преследователя 11)
5)Рекорд по голам за европейские клубы (до ближайшего преследователя 5)
900 голов
400 ассистов
50 трофеев
8 ЗМ
6 ЗБ
80% рекордов от всех возможных
замыкалду к концу карьеры:
850 голов
250 ассистов
35 трофеев
5 ЗМ
4 ЗБ
10% рекордов от всех возможных
Статодрочер вдрызг проиграл даже по циферкам