Если «Барса» и «Мадрид» станут соперниками в полуфинале, то календарь Кубка Короля придется менять

И у «Мадрида», и у «Барселоны» очень насыщенный календарь, поэтому Испанская федерация футбола может быть вынуждена изменить даты проведения полуфинала Кубка Короля, если гиганты Ла Лиги выпадут друг другу по результатам жеребьевки.

«Сливочным» нужно принять участие в Клубном чемпионате мира в начале февраля, поэтому они не смогут сыграть первый матч полуфинала Кубка 7-9 февраля. Испанские СМИ пишут о том, что «Мадрид» сыграет в Кубке 15 февраля, а ответный матч – 11 марта, если в соперники им достанется «Осасуна» или «Атлетик».

Если «Мадриду» придется встретиться с «Барселоной», но полуфинал Кубка Короля состоится 1 марта и 5 апреля. Испанской федерации футбола нужно, чтобы оба клуба были свободны в середине недели для проведения полуфинала, но это сложно, с учетом того, чтобы они принимают участие в европейских турнирах.