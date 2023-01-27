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Если «Барса» и «Мадрид» станут соперниками в полуфинале, то календарь Кубка Короля придется менять

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И у «Мадрида», и у «Барселоны» очень насыщенный календарь, поэтому Испанская федерация футбола может быть вынуждена изменить даты проведения полуфинала Кубка Короля, если гиганты Ла Лиги выпадут друг другу по результатам жеребьевки.

«Сливочным» нужно принять участие в Клубном чемпионате мира в начале февраля, поэтому они не смогут сыграть первый матч полуфинала Кубка 7-9 февраля. Испанские СМИ пишут о том, что «Мадрид» сыграет в Кубке 15 февраля, а ответный матч – 11 марта, если в соперники им достанется «Осасуна» или «Атлетик».

Если «Мадриду» придется встретиться с «Барселоной», но полуфинал Кубка Короля состоится 1 марта и 5 апреля. Испанской федерации футбола нужно, чтобы оба клуба были свободны в середине недели для проведения полуфинала, но это сложно, с учетом того, чтобы они принимают участие в европейских турнирах.

2 комментария

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ts_vlad
Ответ Игорь Климов
Скорее всего будет "случайной" жеребьёвка и в полуфинале Барселона и Реал не встретятся)
Вероятность того, что встретятся - 1/3. Что НЕ встретятся - 2/3. Да, скорее НЕ встретятся 😉
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Климов
Скорее всего будет "случайной" жеребьёвка и в полуфинале Барселона и Реал не встретятся)
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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