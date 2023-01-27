В сети завирусились старые кадры с участием Педри и Мбаппе. Раньше никто не замечал одну деталь

Милота от Килиана.

В сети всплыли старые кадры, на которых Педри обменивается футболками с Килианом Мбаппе, и они моментально завирусились из-за одной милой детали.

Этот эпизод произошел после того, как «Барселона» сыграла вничью против «ПСЖ» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов в 2021 году.

Так чем же примечателен этот момент?

Педри уходил с поля в куртке, когда к нему подошел Килиан с предложением обменяться футболками. Юный игрок каталонской команды без колебаний согласился, но ему пришлось для этого раздеться. Мбаппе заметил, что Педри неудобно, и решил помочь. Француз взял его вещи и терпеливо держал их, пока полузащитник снимал с себя футболку.

💭 «Килиан держал одежду Педри, чтобы он мог снять свою футболку🥺»

💭 «Почему я заметил это только сейчас?! Килиан🐐»

💭 «Килиан Мбаппе предлагал обменяться футболками только с великими игроками как Роналду и Бензема. И он сам попросил о футболке Педри после их матча в Лиге чемпионов. Он знал. Будущее — за ними!»

💭 «Я всегда знал, что Мбаппе — отличный человек!»

💭 «Боже, он так спокойно стоит и ждет, держа его крутку».