В сети завирусились старые кадры с участием Педри и Мбаппе. Раньше никто не замечал одну деталь
Милота от Килиана.
В сети всплыли старые кадры, на которых Педри обменивается футболками с Килианом Мбаппе, и они моментально завирусились из-за одной милой детали.
Этот эпизод произошел после того, как «Барселона» сыграла вничью против «ПСЖ» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов в 2021 году.
Так чем же примечателен этот момент?
Педри уходил с поля в куртке, когда к нему подошел Килиан с предложением обменяться футболками. Юный игрок каталонской команды без колебаний согласился, но ему пришлось для этого раздеться. Мбаппе заметил, что Педри неудобно, и решил помочь. Француз взял его вещи и терпеливо держал их, пока полузащитник снимал с себя футболку.
💭 «Килиан держал одежду Педри, чтобы он мог снять свою футболку🥺»
💭 «Почему я заметил это только сейчас?! Килиан🐐»
💭 «Килиан Мбаппе предлагал обменяться футболками только с великими игроками как Роналду и Бензема. И он сам попросил о футболке Педри после их матча в Лиге чемпионов. Он знал. Будущее — за ними!»
💭 «Я всегда знал, что Мбаппе — отличный человек!»
💭 «Боже, он так спокойно стоит и ждет, держа его крутку».
на это себе оставь