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В сети завирусились старые кадры с участием Педри и Мбаппе. Раньше никто не замечал одну деталь

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Милота от Килиана.

В сети всплыли старые кадры, на которых Педри обменивается футболками с Килианом Мбаппе, и они моментально завирусились из-за одной милой детали.

Этот эпизод произошел после того, как «Барселона» сыграла вничью против «ПСЖ» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов в 2021 году.

Так чем же примечателен этот момент?

Педри уходил с поля в куртке, когда к нему подошел Килиан с предложением обменяться футболками. Юный игрок каталонской команды без колебаний согласился, но ему пришлось для этого раздеться. Мбаппе заметил, что Педри неудобно, и решил помочь. Француз взял его вещи и терпеливо держал их, пока полузащитник снимал с себя футболку.

💭 «Килиан держал одежду Педри, чтобы он мог снять свою футболку🥺»

💭 «Почему я заметил это только сейчас?! Килиан🐐»

💭 «Килиан Мбаппе предлагал обменяться футболками только с великими игроками как Роналду и Бензема. И он сам попросил о футболке Педри после их матча в Лиге чемпионов. Он знал. Будущее — за ними!»

💭 «Я всегда знал, что Мбаппе — отличный человек!»

💭 «Боже, он так спокойно стоит и ждет, держа его крутку».

8 комментариев

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Dzh SG
сижка есть? нету?? а ну ка одежду давай !!! поживее
на это себе оставь
+1
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+1
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Пол Ганарара:
Ответ Crestbook
А мог бросить на пол и растоптать 🤔
🥕🥕🥕🥕
0
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timerassl
В этот момент Мбаппе вспомнил про шнурки Гави
0
0
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marsover
А ведь мог и бритвой по горлу чик (с)
+8
0
+8
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Crestbook
А мог бросить на пол и растоптать 🤔
+12
-2
+10
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VEN FIFA
Ответ Real Madrid l
В человечности и скромности Мбаппе можно не сомневаться.
и в высокомерии тоже
+17
-2
+15
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Николай Лазарев
Серьезно?подержал одежду это конечно новость....
+35
-2
+33
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Real Madrid l
В человечности и скромности Мбаппе можно не сомневаться.
+3
-6
-3
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