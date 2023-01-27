Жена Роналду анонсировала второй сезон шоу «Я – Джорджина» на Netflix
Джорджина Родригес получила статус звезды, начав отношения с Криштиану Роналду. Сейчас у девушки более 45 млн подписчиков в социальных сетях, с которыми она активно делится деталями роскошной жизни с Криштиану.
Джорджина открыла двери в свою жизнь в первом сезоне реалити шоу на Netflix, вышедшем в прошлом году. Криштиану тогда выступал за «Ювентус» и пара проживала в Италии. Фанаты с интересом следили за шоу, что сподвигло Netflix снять второй сезон.
«Вперед за дублем». На новом промо Джорджина позирует с красной кредитной картой и бриллиантовым свистком.
Второй сезон шоу «Я – Джорджина» должен появиться на платформе 2 марта 2023 года.
Будете смотреть?
"Документальный сериал, который расскажет об Джорджини Родригес, более известной как девушке популярного футболиста Криштиану Роналду. Она сама также весьма медийная личность с интересной историей становления, так и прочими событиями в ее жизни, которым посвящен сериал. Она сейчас работает популярной моделью, и подписывает контракты на десятки миллионов долларов. Кроме того, девушка фрилансер, блогер и много кто еще. Последнее занимает большую часть ее деятельности, так как в социальных сетях на девушку пописаны несколько десятков миллионов человек из всех стран мира.
Однако, все это было далеко не всегда. Всего около пяти лет назад Джорджина Родригес была простой девушкой с улицы, она работала продавцом в магазине брендовой одежды Gucci, и не ожидала, что ее жизнь как-то изменится, на хлеб хватало и не более. Однако, все неожиданно переменилось, когда ее приметил один из посетителей магазина, и им оказался легендарный футболист Криштиану Роналду, и он тут же влюбился в нее. Все это выглядит как сказка, но такая история случилась на самом деле, и о ней будет показано во всех подробностях. Все это показано без прикрас, зрители увидят все как было и есть сейчас.."
Боже, как интересно (нет) что-то узнать про ее жизнь . Хотяя...даже на кардашьянов находятся фанаты...найдутся и тут, хотя б кринжа ради))