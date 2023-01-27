Жена Роналду анонсировала второй сезон шоу «Я – Джорджина» на Netflix

Джорджина Родригес получила статус звезды, начав отношения с Криштиану Роналду. Сейчас у девушки более 45 млн подписчиков в социальных сетях, с которыми она активно делится деталями роскошной жизни с Криштиану.

Джорджина открыла двери в свою жизнь в первом сезоне реалити шоу на Netflix, вышедшем в прошлом году. Криштиану тогда выступал за «Ювентус» и пара проживала в Италии. Фанаты с интересом следили за шоу, что сподвигло Netflix снять второй сезон.

«Вперед за дублем». На новом промо Джорджина позирует с красной кредитной картой и бриллиантовым свистком.

Второй сезон шоу «Я – Джорджина» должен появиться на платформе 2 марта 2023 года.

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