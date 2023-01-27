Болельщики «Лацио» расклеили стикеры Гитлера в форме «Ромы». И все это в день памяти жертв Холокоста

Болельщики «Лацио» позаботились о том, чтобы стикеры с Адольформ Гитлером в форме «Ромы» появились на улицах итальянской столицы.

Как передает Repubblica, изображения прямоугольной формы были расклеены в нескольких районах Рима на уличных знаках, ставнях магазинов и других объектах.

«Наклейки с изображением Гитлера в форме «Ромы», появившиеся сегодня в городе — это настоящий позор, недопустимое накануне Дня памяти. Мы приняли меры для их немедленного удаления. Позор авторам», – написал мэр вечного города Роберто Гуальтьери в социальных сетях.

Похожие провокации повторяются регулярно с 2001 года.

Последний до сегодняшнего дня скандал произошел в 2017-м из-за антисемитской выходки фанатов римского клуба, наклеивших на трибуне болельщиков «Ромы» стикеры с Анной Франк — еврейской девушкой, погибшей в нацистском концлагере в 1945 году.

Тогда президент «Лацио» Клаудио Лотито принес к римской синагоге венок и вместе с игроками извинялся и даже обещал ежегодно отправлять юных болельщиков в Освенцим на экскурсию. Жест Лотито не оценили и на следующий день венок нашли в Тибре.

После инцидента в Италии началась компания «Мы все – Анна Франк». Главред La Repubblica написал о том, что Франк должна стать частью жизни клубов – так и получилось. На следующий день в Болонье, где играл «Лацио» раздавали футболки Анны Франк в форме местной команды, игроки римского клуба вышли на предматчевую тренировку в футболках с портретом Анны Франк.

Позже и другие команды присоединились к акции.

Посмотрим, как будут развиваться события после новой провокации болельщиков «Лацио».