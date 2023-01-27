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Болельщики «Лацио» расклеили стикеры Гитлера в форме «Ромы». И все это в день памяти жертв Холокоста

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Болельщики «Лацио» позаботились о том, чтобы стикеры с Адольформ Гитлером в форме «Ромы» появились на улицах итальянской столицы.

Как передает Repubblica, изображения прямоугольной формы были расклеены в нескольких районах Рима на уличных знаках, ставнях магазинов и других объектах.

«Наклейки с изображением Гитлера в форме «Ромы», появившиеся сегодня в городе — это настоящий позор, недопустимое накануне Дня памяти. Мы приняли меры для их немедленного удаления. Позор авторам», – написал мэр вечного города Роберто Гуальтьери в социальных сетях.

 Похожие провокации повторяются регулярно с 2001 года.

Последний до сегодняшнего дня скандал произошел в 2017-м из-за антисемитской выходки фанатов римского клуба, наклеивших на трибуне болельщиков «Ромы» стикеры с Анной Франк — еврейской девушкой, погибшей в нацистском концлагере в 1945 году.

Тогда президент «Лацио» Клаудио Лотито принес к римской синагоге венок и вместе с игроками извинялся и даже обещал ежегодно отправлять юных болельщиков в Освенцим на экскурсию. Жест Лотито не оценили и на следующий день венок нашли в Тибре.  

После инцидента в Италии началась компания «Мы все – Анна Франк». Главред La Repubblica написал о том, что Франк должна стать частью жизни клубов – так и получилось. На следующий день в Болонье, где играл «Лацио» раздавали футболки Анны Франк в форме местной команды, игроки римского клуба вышли на предматчевую тренировку в футболках с портретом Анны Франк.

Позже и другие команды присоединились к акции.

Посмотрим, как будут развиваться события после новой провокации болельщиков «Лацио».

 

 

6 комментариев

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Lo Zio
Ответ Тиджани Бабангида
Если почитать историю «Лацио» и немного углубиться в историю их болельщиков,то ничего странного в этой новости не находится. К большому сожалению ничего не меняется
А что ты там такое вычитал , что с умным видом сейчас пытаешься выдать? Основная часть Лациале, не является сторонниками ультраправых взглядов, за исключением одной группировки ультрас «Irriducibili». Между фашизмом и национал-социализмом, огромная разница. Фашизм был в Италии, национал-социализм в нацисткой Германии. Для СССР,они все были фашистами. Это разные понятия, не надо путать. Вот как раз Irriducibili, это национал-социалисты. Бывший игрок Лацио и его символ Паоло Ди Канио, в открытую говорил, что он фашист. Но, он уточнял, что он не расист и не нацист. Понятия фашизма извратили. Среди болел Ромы не меньше ультраправых, поверь мне. Гитлер называл себя фашистом, но на деле им не был. Копировал многое у Муссолини, римский салют, превратил в зигу))) Да Муссолини презирал Гитлера, за его нацистские взгляды, но стал заложником ситуации.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
kapral1532
это подарок соловьеву
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Эдуард Прокопьев
Только непонятно: если фанаты "Лацио" такие все из себя правые и любят эту тему, так рисовали бы Гитлера в футболке "Лацио"...
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di Malkovich
"Чья бы корова мычала" (ц)
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+4
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Тиджани Бабангида
Если почитать историю «Лацио» и немного углубиться в историю их болельщиков,то ничего странного в этой новости не находится. К большому сожалению ничего не меняется
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Den Strel'cov
странно со стороны клуба с аббревиатурой SS
+4
-2
+2
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