📹 Болельщики «Аль-Иттихада» скандируют «Месси, Месси!», пока Роналду проигрывает в Суперкубке Саудовской Аравии

Криштиану Роналду упустил шанс завоевать своей первый трофей в новом клубе: «Аль-Наср» уступил «Аль-Иттихаду» (3:1) в Суперкубке Саудовской Аравии.

А в довершении ко всему, болельщики соперника скандировали «Месси, Месси!» до и после матча.

Роналду сыграл в своем втором официальном матче в Саудовской Аравии и снова был капитаном команды, но забить не смог.

Впрочем, болельщики в Twitter встали на сторону португальца:

💬«Пусть я и фанат Месси, это ооочень несправедливо! Совсем некрасиво».

💬«Я фанат Месси, но такое поведение несправедливо по отношению к Роналду».

💬«Не думаю, что Месси одобрил бы это. Перестаньте использовать имя Месси в местном соперничестве, которое его не касается и не волнует».

💬«Это так по-детски…».

💬«Люди сегодня не знают значения слова «уважение».