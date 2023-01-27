📹 Болельщики «Аль-Иттихада» скандируют «Месси, Месси!», пока Роналду проигрывает в Суперкубке Саудовской Аравии
Криштиану Роналду упустил шанс завоевать своей первый трофей в новом клубе: «Аль-Наср» уступил «Аль-Иттихаду» (3:1) в Суперкубке Саудовской Аравии.
А в довершении ко всему, болельщики соперника скандировали «Месси, Месси!» до и после матча.
Роналду сыграл в своем втором официальном матче в Саудовской Аравии и снова был капитаном команды, но забить не смог.
Впрочем, болельщики в Twitter встали на сторону португальца:
💬«Пусть я и фанат Месси, это ооочень несправедливо! Совсем некрасиво».
💬«Я фанат Месси, но такое поведение несправедливо по отношению к Роналду».
💬«Не думаю, что Месси одобрил бы это. Перестаньте использовать имя Месси в местном соперничестве, которое его не касается и не волнует».
💬«Это так по-детски…».
💬«Люди сегодня не знают значения слова «уважение».
Мне кажется, что Роналду давал достаточно более адекватных поводов для хейта. А это просто чушь какая-то.