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📹 Болельщики «Аль-Иттихада» скандируют «Месси, Месси!», пока Роналду проигрывает в Суперкубке Саудовской Аравии

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Криштиану Роналду упустил шанс завоевать своей первый трофей в новом клубе: «Аль-Наср» уступил «Аль-Иттихаду» (3:1) в Суперкубке Саудовской Аравии.

А в довершении ко всему, болельщики соперника скандировали «Месси, Месси!» до и после матча.

Роналду сыграл в своем втором официальном матче в Саудовской Аравии и снова был капитаном команды, но забить не смог.

Впрочем, болельщики в Twitter встали на сторону португальца:

💬«Пусть я и фанат Месси, это ооочень несправедливо! Совсем некрасиво».

💬«Я фанат Месси, но такое поведение несправедливо по отношению к Роналду».

💬«Не думаю, что Месси одобрил бы это. Перестаньте использовать имя Месси в местном соперничестве, которое его не касается и не волнует».

💬«Это так по-детски…».

💬«Люди сегодня не знают значения слова «уважение».

24 комментария

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Семен Войнов
Ответ Имя Фамилия
Криш был близко голу. В следующем матче накидает этой аль фигне полную авоську и прервёт 10-матчевую серию Аль Насра без побед.
🤣🤣🤣 Ну ты и 🤡. Ты же с Казахстана ? Там же вроде школьная мода на Кринжа прошла . Или нет ?
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Surhay Lucmanov
Ответ leo👽
Где второй, не вижу, а-уу, где ты!!!
😁
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0
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Имя Фамилия
Криш был близко голу. В следующем матче накидает этой аль фигне полную авоську и прервёт 10-матчевую серию Аль Насра без побед.
0
-5
-5
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Flow market Victor Mercedes
Ответ Никита Плекан
Причём тут Роналду,Криш не может тащить в одиночку,с ПСЖ может он и вытащил,но не в каждом же матче
Это был настоящий товарняк, концерт, оба забили, Суперкубок это уже не спектакль, пора уже понять что человеку скоро 38, он не робот как бы хорошо не выглядел его пресс и сколько бы ботокса не накачал
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Flow market Victor Mercedes
Ответ Dmitry Shaolin
Тебе то какое дело чему он соответствует? =) Чему соответствуешь ты? 0?
А ты видимо - 100 вот и бесишься)
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Flow market Victor Mercedes
Роналду доказал что он в данный момент уровень Депая
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Flow market Victor Mercedes
Ответ Диван диванов
Забавно что в любом поражении комманды винят одного криштиану.Криш должен был 4 гола в соло забить чтобы альнаср выйграл
Как и Месси стоя на воротах должен обходить 5-6игроков, забивать, отдавать, выходить на поле 1 против команды и побеждать в соло или же он гном и неудачник и виновен во всех грехах и проблемах
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Flow market Victor Mercedes
Ответ Arkadios Avgitidis
Все,кто критикует Роналду...вы наивно думаете, что в этом чемпионате выиграть легко? Тем более, в финале...тем более играть с Аль-(забыл)...спросите Рона,он подтвердит...
Ну да, это тебе не Лига1))))
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Flow market Victor Mercedes
Как же некрасиво поступили с красивым)
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Flow market Victor Mercedes
Ответ Игорь Климов
Этот факт говорит о том, что этот Кринж7 уже не соответствует даже уровню дворового чемпионата Саудовской Аравии.
Эти коменты типа я фан Месси писали Должун и Великий "Катя рогатка" Алонсо)
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ЦСКА Мо
Ответ Игорь Климов
Этот факт говорит о том, что этот Кринж7 уже не соответствует даже уровню дворового чемпионата Саудовской Аравии.
Ты не смеешь оскорблять и унижать людей, равных тебе. Если что я из МЧС
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Полуэктов Пётр
Человек в серьезном футбольном возрасте едет в незнакомую страну, в незнакомый чемпионат и проводит вторую игру после долгого перерыва на клубном уровне. И всё, в чем он провинился - просто не забил во всех этих условиях.
Мне кажется, что Роналду давал достаточно более адекватных поводов для хейта. А это просто чушь какая-то.
+3
-3
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leo👽
Ответ Surhay Lucmanov
Не забывайте чтобы фанаты Рона также говорят в сторону месси. Оба гения 😂😂
Где второй, не вижу, а-уу, где ты!!!
0
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уличный иуда
Шутки шутками, но мне сейчас жалко стало Роналду… Видно, ему неприятно в душе. Месси и вправду, не одобрил бы такое поведение
+17
-1
+16
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Feniks91
Я фан Барсы и Месси, но это реально через чур
+2
-2
0
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Zhekson95
Ответ Игорь Климов
Этот факт говорит о том, что этот Кринж7 уже не соответствует даже уровню дворового чемпионата Саудовской Аравии.
У Роналду тяжело с результативностью ,но Климнж из палата #6 всегда найдет чем порадовать из дурки))
+1
-1
0
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Surhay Lucmanov
Ответ Arkadios Avgitidis
Все,кто критикует Роналду...вы наивно думаете, что в этом чемпионате выиграть легко? Тем более, в финале...тем более играть с Аль-(забыл)...спросите Рона,он подтвердит...
Ну да это же Аль наср . А мне условный реал Мадрид.
0
-1
-1
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Surhay Lucmanov
Ответ Диван диванов
Забавно что в любом поражении комманды винят одного криштиану.Криш должен был 4 гола в соло забить чтобы альнаср выйграл
Не забывайте чтобы фанаты Рона также говорят в сторону месси. Оба гения 😂😂
+2
-1
+1
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Никита Плекан
Ответ Игорь Климов
Этот факт говорит о том, что этот Кринж7 уже не соответствует даже уровню дворового чемпионата Саудовской Аравии.
Причём тут Роналду,Криш не может тащить в одиночку,с ПСЖ может он и вытащил,но не в каждом же матче
0
-4
-4
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Диван диванов
Ответ Игорь Климов
Этот факт говорит о том, что этот Кринж7 уже не соответствует даже уровню дворового чемпионата Саудовской Аравии.
Чепуха под каждым постом криша высераешь дичь.Пошел вон отсюда псина
+2
-7
-5
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Arkadios Avgitidis
Все,кто критикует Роналду...вы наивно думаете, что в этом чемпионате выиграть легко? Тем более, в финале...тем более играть с Аль-(забыл)...спросите Рона,он подтвердит...
+15
-1
+14
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Диван диванов
Забавно что в любом поражении комманды винят одного криштиану.Криш должен был 4 гола в соло забить чтобы альнаср выйграл
+2
-7
-5
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Dmitry Shaolin
Ответ Игорь Климов
Этот факт говорит о том, что этот Кринж7 уже не соответствует даже уровню дворового чемпионата Саудовской Аравии.
Тебе то какое дело чему он соответствует? =) Чему соответствуешь ты? 0?
+2
-7
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Климов
Этот факт говорит о том, что этот Кринж7 уже не соответствует даже уровню дворового чемпионата Саудовской Аравии.
+28
-7
+21
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