Как три «Роллс-Ройса» Джорджины!

У Криштиану Роналду есть новые часы с одой Саудовской Аравии, и они стоят колоссальные 780 000 долларов.

Роналду является послом бренда Jacob & Co, которые создали специальные «Caviar Flyin Tourbillon» часы с корпусом из 18-каратного белого золота 47 мм x 15,85 мм, имеющие 388 зеленых цаворита.

Считается, что эти камни встречаются в 200 раз реже изумрудов, но ценятся дешевле.

Зеленый цвет находится на флаге Саудовской Аравии и рассматривается как важный элемент в Исламе из-за связи с пророком Мухаммедом.

Часы питаются от механизма JCAA43 и состоят из 216 компонентов, 27 драгоценностей и 42-часового запаса хода.

Их приблизительная цена составляет 630 000 фунтов стерлингов, но купить их не удастся - это одноразовое творение для Роналду.