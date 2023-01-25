У Криштиану Роналду теперь есть особенные тематические часы. Они оформлены в стиле Саудовской Аравии и Ислама. Стоят примерно 780 000 долларов
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У Криштиану Роналду есть новые часы с одой Саудовской Аравии, и они стоят колоссальные 780 000 долларов.
Роналду является послом бренда Jacob & Co, которые создали специальные «Caviar Flyin Tourbillon» часы с корпусом из 18-каратного белого золота 47 мм x 15,85 мм, имеющие 388 зеленых цаворита.
Считается, что эти камни встречаются в 200 раз реже изумрудов, но ценятся дешевле.
Зеленый цвет находится на флаге Саудовской Аравии и рассматривается как важный элемент в Исламе из-за связи с пророком Мухаммедом.
Часы питаются от механизма JCAA43 и состоят из 216 компонентов, 27 драгоценностей и 42-часового запаса хода.
Их приблизительная цена составляет 630 000 фунтов стерлингов, но купить их не удастся - это одноразовое творение для Роналду.
Сейчас не самые элитные швейцарцы 80+ запас хода имеют
Да, для кого-то эти услуги обходятся дешевле, а кто-то даже после нескольких обучающих уроков не может разобраться, но тут, как во многих хороших учебных заведениях, в почёте индивидуальный подход ☝🏾
Как говорил один человек, "Образование не нужно, чтобы заработать деньги. Оно нужно, чтобы из потратить".
И да, если купить их нельзя, то какой смысл писать что они сколько то стоят? Правильнее сказать что Роналду отдал вот за это 630 000 фунтов. Это совсем не тоже что "стоят". Татьяна Тарасова вот недавно, как можно прочитать, отдала сколько то тысяч мошенникам, что это не значит, что их (мошенников) услуги стоят эту отданную сумму.
Авторы понимают и знают, если не ставить тег МЮ и Реала, про этого футболиста никто не будет читать и не наберут комментарии и плюсиков)))