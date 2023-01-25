Гаспачо
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У Криштиану Роналду теперь есть особенные тематические часы. Они оформлены в стиле Саудовской Аравии и Ислама. Стоят примерно 780 000 долларов

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У Криштиану Роналду есть новые часы с одой Саудовской Аравии, и они стоят колоссальные 780 000 долларов.

Роналду является послом бренда Jacob & Co, которые создали специальные «Caviar Flyin Tourbillon» часы с корпусом из 18-каратного белого золота 47 мм x 15,85 мм, имеющие 388 зеленых цаворита.

Считается, что эти камни встречаются в 200 раз реже изумрудов, но ценятся дешевле.

Зеленый цвет находится на флаге Саудовской Аравии и рассматривается как важный элемент в Исламе из-за связи с пророком Мухаммедом.

Часы питаются от механизма JCAA43 и состоят из 216 компонентов, 27 драгоценностей и 42-часового запаса хода.

Image: Jacob &amp; Co

Их приблизительная цена составляет 630 000 фунтов стерлингов, но купить их не удастся - это одноразовое творение для Роналду.

25 комментариев

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Дима Штепа
Ответ koshe
Почему тут стоит тег Юнайтед?
По той же причине, по которой стоит тег Реала, за который он уже 4 года не играет. Мы теперь до конца жизни будем об этом убожестве читать
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Игорь Климов
Ответ Decard Show
Как же велик Криштиану!
А как же самокат?
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-1
-1
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Игорь Климов
Ответ здоровяк
Часы или завершение карьеры Роналду?)
Да, часы часто дарят, когда провожают на заслуженную пенсию.
0
-1
-1
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anti4ex
42 часа запас хода ахаха за такую цену🤦‍♀️
Сейчас не самые элитные швейцарцы 80+ запас хода имеют
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Александр Бородин
Ответ koshe
Почему тут стоит тег Юнайтед?
Потому же почему и тег Реала и Юве
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Владимир Данилов
Ответ Николай Козлов
Цыганщина. Представление о роскоши бедного человека. Вот зачем прыгать из штанов и зарабатывать сотни миллионов, если все равно не понимаешь на что их тратить кроме как цацек за сотни тысяч $ и очередную триста восемьдесят пятую однотипную машину? Как говорил один человек, "Образование не нужно, чтобы заработать деньги. Оно нужно, чтобы из потратить". И да, если купить их нельзя, то какой смысл писать что они сколько то стоят? Правильнее сказать что Роналду отдал вот за это 630 000 фунтов. Это совсем не тоже что "стоят". Татьяна Тарасова вот недавно, как можно прочитать, отдала сколько то тысяч мошенникам, что это не значит, что их (мошенников) услуги стоят эту отданную сумму.
Почему же. Как раз-таки услуга по обучению финансовой грамотности столько и стоит. И никакие они не мошенники, а добросовестно выполнили свою часть работы.

Да, для кого-то эти услуги обходятся дешевле, а кто-то даже после нескольких обучающих уроков не может разобраться, но тут, как во многих хороших учебных заведениях, в почёте индивидуальный подход ☝🏾
+1
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+1
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фанат_реала
Транжира.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Николай Козлов
Цыганщина. Представление о роскоши бедного человека. Вот зачем прыгать из штанов и зарабатывать сотни миллионов, если все равно не понимаешь на что их тратить кроме как цацек за сотни тысяч $ и очередную триста восемьдесят пятую однотипную машину?

Как говорил один человек, "Образование не нужно, чтобы заработать деньги. Оно нужно, чтобы из потратить".

И да, если купить их нельзя, то какой смысл писать что они сколько то стоят? Правильнее сказать что Роналду отдал вот за это 630 000 фунтов. Это совсем не тоже что "стоят". Татьяна Тарасова вот недавно, как можно прочитать, отдала сколько то тысяч мошенникам, что это не значит, что их (мошенников) услуги стоят эту отданную сумму.
+4
0
+4
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RealM_13
Ответ koshe
Почему тут стоит тег Юнайтед?
Чтобы кто-то написал об этом, и чтобы ему кто-то ответил и собрать комментарии под постом, чем мы и занимаемся сейчас😁
0
0
0
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ЧакСевернаяКорея
*.... но купить их не удастся - это одноразовое творение для Роналду...* Теперь наших Госдумовцев жаба задавит
+1
-1
0
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xxx-xxx
Нужно больше тегов, МЮ в АПЛ, где тег АПЛ ? Реал в Ла лиге, где тег Ла лиги ? С Ювентусом не все так однозначно, возможно серия Б потребуется
+3
0
+3
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AveCaezar
Ответ Че Рёжа
Напоминает донышко бутылки Оболони
Браво 😂😂😂
+4
0
+4
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здоровяк
Ответ Че Рёжа
Напоминает донышко бутылки Оболони
Часы или завершение карьеры Роналду?)
+23
-2
+21
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Misha Ivankov
Красивые часики)
+1
0
+1
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на войне как на войне
Добро пожаловать в Исламский мир, Криш!
+2
-4
-2
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на войне как на войне
Ответ Айлин 1990
Тег МЮ и Реала)))) Авторы понимают и знают, если не ставить тег МЮ и Реала, про этого футболиста никто не будет читать и не наберут комментарии и плюсиков)))
Айлинка, уймись. Иди в псжу
+4
-10
-6
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Svyatoslav
Ответ koshe
Почему тут стоит тег Юнайтед?
они скидывались тоже на покупку
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Айлин 1990
Тег МЮ и Реала))))
Авторы понимают и знают, если не ставить тег МЮ и Реала, про этого футболиста никто не будет читать и не наберут комментарии и плюсиков)))
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Че Рёжа
Напоминает донышко бутылки Оболони
+39
-2
+37
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Горячев
И это в 37 лет!
+1
0
+1
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kaviknat
Ответ koshe
Почему тут стоит тег Юнайтед?
Наверное, потому что, авторы блога Гаспачо ****** на Роналду в форме МЮ. И Юве
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
уличный иуда
Время намаза показывают?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
i am better
Ответ koshe
Почему тут стоит тег Юнайтед?
и почему тут стоит тег юве тоже
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Decard Show
Как же велик Криштиану!
+2
-7
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
koshe
Почему тут стоит тег Юнайтед?
+16
-4
+12
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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