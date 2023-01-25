«Бернли» шикарно представил новичка Фостера. Использовали знаменитую сцену из «Шрека»

Среди кандидатов были Лео Месси и Криштиану Роналду, но выбрали южноафриканца.

Лидер Чемпионшипа «Бернли» показал свою версию сцены из «Шрека», в оригинале которой лорд Фаркуад из первой части «Шрека» выбирает себе в жены принцессу. У нас же он решает сперва узнать у волшебного зеркала лучшая ли у «Бернли» команда. На что зеркало спрашивает забил ли «Бернли» в этом сезоне уже сто голов.

Так как на самом деле голов меньше, Фаркуад приказывает своему палачу Телониусу прибегнуть к угрозе − тот разбивает перед волшебным зеркалом зеркало поменьше. После такого давления приходится понижать планку со ста голов до 62-х − именно столько у команды Компани мячей на сегодня (видимо, во всех турнирах).

«Расслабься, мой лорд, сейчас самое время познакомиться с возможными январскими трансферами.

Первый игрок − аргентинец, который сейчас играет во Франции. Ему 35. Встречайте, Лионель Месси!

И второй игрок − португальская рабочая лошадка. Только не спрашивайте его про статую. Это Криштиану Роналду!

И, напоследок, но не менее важный, супер южноафриканец из бельгийской Про-Лиги. Ему всего 22 года. И он уже забивал за сборную как на юношеском, так и на высшем уровне. Лайл Фостер! Кого вы выберете, милорд?»

Естественно, что не без подсказок своих слуг Фаркуад делает выбор в пользу Лайла Фостера.