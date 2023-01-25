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«Бернли» шикарно представил новичка Фостера. Использовали знаменитую сцену из «Шрека»

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Среди кандидатов были Лео Месси и Криштиану Роналду, но выбрали южноафриканца.

Лидер Чемпионшипа «Бернли» показал свою версию сцены из «Шрека», в оригинале которой лорд Фаркуад из первой части «Шрека» выбирает себе в жены принцессу. У нас же он решает сперва узнать у волшебного зеркала лучшая ли у «Бернли» команда. На что зеркало спрашивает забил ли «Бернли» в этом сезоне уже сто голов.

Так как на самом деле голов меньше, Фаркуад приказывает своему палачу Телониусу прибегнуть к угрозе − тот разбивает перед волшебным зеркалом зеркало поменьше. После такого давления приходится понижать планку со ста голов до 62-х − именно столько у команды Компани мячей на сегодня (видимо, во всех турнирах).

«Расслабься, мой лорд, сейчас самое время познакомиться с возможными январскими трансферами.

Первый игрок − аргентинец, который сейчас играет во Франции. Ему 35. Встречайте, Лионель Месси!

И второй игрок − португальская рабочая лошадка. Только не спрашивайте его про статую. Это Криштиану Роналду!

И, напоследок, но не менее важный, супер южноафриканец из бельгийской Про-Лиги. Ему всего 22 года. И он уже забивал за сборную как на юношеском, так и на высшем уровне. Лайл Фостер! Кого вы выберете, милорд?»

Естественно, что не без подсказок своих слуг Фаркуад делает выбор в пользу Лайла Фостера.

5 комментариев

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QUIKSILVER
Шрек один из моих любимых мультфильмов, именно первая часть. Поспорить с ним может разве что Рататуй. Никакие Короли Львы и тд и рядом не стояли
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Artem Gavrishov
Оригинально! Теперь главное чтобы он начал забивать)
+1
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rigobersong
И тут роналду 2й🤣🤣🤣
+2
-3
-1
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tyuiop tyuiop
Ответ Fona
Очень крутая презентация, но никто не заметит с такими тэгами, там же есть Месси и Роналду, нужно было чуть умелей это сделать
Заметят
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Fona
Очень крутая презентация, но никто не заметит с такими тэгами, там же есть Месси и Роналду, нужно было чуть умелей это сделать
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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