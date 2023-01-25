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📹Криштиану Роналду показал себя лидером раздевалки в дебютном матче за «Аль-Наср»

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В сети завирусилось видео с официального дебюта Криштиану Роналду за «Аль-Наср» – португалец сразу показал себя лидером команды.

Криштиану дебютировал за «Аль-Наср» 22 января в матче против «Аль-Иттифака», который завершился со счетом 1:0. Роналду получил капитанскую повязку и сразу решил подбодрить товарищей по команде. Португальский форвард перед началом матча сказал:  «Вперед, парни! Возьмем три очка!».

В итоге все именно так и получилось, благодаря Роналду или нет – пусть болельщики решают.

25 комментариев

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Айлин 1990
Ответ Геворг-Цветной Ара-Первый
пусть знают кого потеряли!
🤣🤣 МЮ и Реал счастливы что потеряли его.
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Геворг-Цветной Ара-Первый
Ответ Айлин 1990
Тег МЮ и Реала))) Они уже терпеть не могут этого #7.
пусть знают кого потеряли!
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Геворг-Цветной Ара-Первый
Ответ Александр Сергеев
Да уберите уже тег Реал Мадрид. Пожалуйста.
не надо убирать!!!
0
0
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Айлин 1990
Тег МЮ и Реала)))
Они уже терпеть не могут этого #7.
0
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anti4ex
Ответ Александр Сергеев
Да уберите уже тег Реал Мадрид. Пожалуйста.
И с МЮ!
+2
0
+2
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Александр Самбур
Ответ pgrtsd5br6
За такие бабки он должен еще анекдоты травить и фокусы показывать.
А еще на лисапете ездить
0
0
0
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Александр Самбур
А нахрена здесь про красивого?вроде как не про арабский футбол тема
0
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Ayzikk
Ответ Александра Александрова
Лидер это тот кто истерит , какая маленькая девочка , если все идёт не так , как он хочет ?) лидер это тот кто , опускает клубы на дно , а потом убегает ?)) лидер это тот, кто капитанскую повязку Португалии бросает на пол ?) лидер это тот кто забирает голы у партнеров ?) как лидер может быть такой плаксой истеричной ?)) из Роналду лидер как из меня балерина )))
чего вы тут забыли? идите на кухню кушац готовить;)
+1
-2
-1
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Alexey22154
Ответ Александр Сергеев
Да уберите уже тег Реал Мадрид. Пожалуйста.
И Манчестер Юнайтед
+3
0
+3
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Кабан Иванов
Вот так сказал, мощно прям, содержательно. Даже добавить нечего
+1
0
+1
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уличный иуда
Ответ Игорь Климов
A как же самокат?
Да ролики лучше, сколько раз повторять)
0
-2
-2
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уличный иуда
Ответ Александра Александрова
Лидер это тот кто истерит , какая маленькая девочка , если все идёт не так , как он хочет ?) лидер это тот кто , опускает клубы на дно , а потом убегает ?)) лидер это тот, кто капитанскую повязку Португалии бросает на пол ?) лидер это тот кто забирает голы у партнеров ?) как лидер может быть такой плаксой истеричной ?)) из Роналду лидер как из меня балерина )))
А балерина, как я понимаю, из тебя хорошая)
+3
-3
0
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Арман Мартиросян
Ответ Евгений Спартак
Хах, человек провел одну игру уже капитаном стал! Скоро Роналду будет состав выбирать вместо тренера)) Лучше бы купил клуб как Пике и играл бы там)
Португальский Магуайр.
+1
0
+1
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Игорь Климов
Ответ Decard Show
Как же велик Криштиану!
A как же самокат?
+3
-3
0
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Евгений Спартак
Хах, человек провел одну игру уже капитаном стал!
Скоро Роналду будет состав выбирать вместо тренера))
Лучше бы купил клуб как Пике и играл бы там)
+4
-1
+3
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Decard Show
Как же велик Криштиану!
+1
-3
-2
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Александра Александрова
Лидер это тот кто истерит , какая маленькая девочка , если все идёт не так , как он хочет ?) лидер это тот кто , опускает клубы на дно , а потом убегает ?)) лидер это тот, кто капитанскую повязку Португалии бросает на пол ?) лидер это тот кто забирает голы у партнеров ?) как лидер может быть такой плаксой истеричной ?)) из Роналду лидер как из меня балерина )))
+10
-4
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
pgrtsd5br6
За такие бабки он должен еще анекдоты травить и фокусы показывать.
+29
-1
+28
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Jack Stifferson
Ответ Александр Сергеев
Да уберите уже тег Реал Мадрид. Пожалуйста.
И Манчестер Юнайтед
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Сергеев
Да уберите уже тег Реал Мадрид. Пожалуйста.
+14
-4
+10
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udiekemen
Ответ Игорь Климов
И даже в дворовом чемпионате Саудовской Аравии, этот Кринж7 - это просто кринж.
Нету слов да, тупого коммента чем этот я ещё не видел
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Manxeton
Климо жопов в дворовом кометариях тоже климо жопов.
+3
-4
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Manxeton
Опять климо жопов ноет.
+3
-4
-1
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Lifar Skladchikov
Криштиану везде был лидеров, во всех командах после продажи из МЮ. Проблема только в том, что если у команды дела идут так себе, то он становиться токсичным лидером
+7
-8
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Климов
И даже в дворовом чемпионате Саудовской Аравии, этот Кринж7 - это просто кринж.
+5
-9
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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