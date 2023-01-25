📹Криштиану Роналду показал себя лидером раздевалки в дебютном матче за «Аль-Наср»
В сети завирусилось видео с официального дебюта Криштиану Роналду за «Аль-Наср» – португалец сразу показал себя лидером команды.
Криштиану дебютировал за «Аль-Наср» 22 января в матче против «Аль-Иттифака», который завершился со счетом 1:0. Роналду получил капитанскую повязку и сразу решил подбодрить товарищей по команде. Португальский форвард перед началом матча сказал: «Вперед, парни! Возьмем три очка!».
В итоге все именно так и получилось, благодаря Роналду или нет – пусть болельщики решают.
Они уже терпеть не могут этого #7.
Скоро Роналду будет состав выбирать вместо тренера))
Лучше бы купил клуб как Пике и играл бы там)