📹Криштиану Роналду показал себя лидером раздевалки в дебютном матче за «Аль-Наср»

В сети завирусилось видео с официального дебюта Криштиану Роналду за «Аль-Наср» – португалец сразу показал себя лидером команды.

Криштиану дебютировал за «Аль-Наср» 22 января в матче против «Аль-Иттифака», который завершился со счетом 1:0. Роналду получил капитанскую повязку и сразу решил подбодрить товарищей по команде. Португальский форвард перед началом матча сказал: «Вперед, парни! Возьмем три очка!».

В итоге все именно так и получилось, благодаря Роналду или нет – пусть болельщики решают.