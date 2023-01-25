Милота дня❤️ Криштиану просто король маскотов: все дети обожают его, и Саудовская Аравия не исключение

Дебют в «Аль-Насре» начался именно с этого.

Первый матч в чемпионате Саудовской Аравии у Роналду не очень удался, зато перед стартовым свистком случилась традиционная для Криша милота.

Роналду просто обожают дети – в сети можно найти десятки и даже сотни фотографий как на португальца смотрят мальчики и девочки, которым посчастливилось выйти на поле за руку с легендой.

Такой взгляд мальчика перед первой официальной игрой за «Аль-Наср» может перекрыть любой неудачный дебют.