Гаспачо
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Милота дня❤️ Криштиану просто король маскотов: все дети обожают его, и Саудовская Аравия не исключение

Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд
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Футбол Футбол

Дебют в «Аль-Насре» начался именно с этого.

Первый матч в чемпионате Саудовской Аравии у Роналду не очень удался, зато перед стартовым свистком случилась традиционная для Криша милота.

Роналду просто обожают дети – в сети можно найти десятки и даже сотни фотографий как на португальца смотрят мальчики и девочки, которым посчастливилось выйти на поле за руку с легендой.

Такой взгляд мальчика перед первой официальной игрой за «Аль-Наср» может перекрыть любой неудачный дебют.

8 комментариев

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Дженнифер Коннелли
Когда то дети в разных эпох фанатели от Али,Тайсона,Джордана!!
Современные дети бессомненно фанатеет от Криштиану!
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Manxeton
Ответ Игорь Климов
Лидер инстаграма!
Свадебная принцесса ты случайно не болен. Свадебным королём Парижа.
0
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Тюменский медвежонок
Ответ Gibander
А при чем здесь "маскот" в заголовке?
видимо автор думает что дети которые выходят на поле каждую игру "маскоты"))))
+5
0
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Miguelito2015
Ну хоть в чем-то этот улыбчивый парень - король.
+2
-2
0
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Дмитрий Комаров
Маскотов??
+5
0
+5
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Игорь Климов
Ответ Дима Костылев
Кумир миллионов!
Лидер инстаграма!
+1
-5
-4
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Gibander
А при чем здесь "маскот" в заголовке?
+17
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+17
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Дима Костылев
Кумир миллионов!
+7
-3
+4
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