Парень из Твиттера делает из футбольных ретро-фото неповторимую красоту. Собрали лучшие
Пользователь Твиттера под ником avisualgame – программист, занимающийся визуализациями продвинутой статистики. Одно из его свежих хобби – футбольные ретро-фото. Парень ищет красивые старые фотографии и в фоторедакторе добавляет на них современные шрифты и фильтры: на выходе – почти обложки для модных журналов.
Почему фото такие маленькие и в рамке? Если увеличивать старые фото с низким разрешением, получим качество еще хуже.
Дэвид Бекхэм в новых adidas Predator.
Возможно, лучшее фото: суперзапасной Сульшер сидит на дорожке для багажа.
«Закрывай ноги».
Вы под контролем.
Болельщики прозвали Уэйна Руни «Wazza», потому что им очень нравилось называть Пола Гаскойна «Gazza».
Наслаждайтесь.
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