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Парень из Твиттера делает из футбольных ретро-фото неповторимую красоту. Собрали лучшие

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Пользователь Твиттера под ником avisualgame – программист, занимающийся визуализациями продвинутой статистики. Одно из его свежих хобби – футбольные ретро-фото. Парень ищет красивые старые фотографии и в фоторедакторе добавляет на них современные шрифты и фильтры: на выходе – почти обложки для модных журналов.

Почему фото такие маленькие и в рамке? Если увеличивать старые фото с низким разрешением, получим качество еще хуже.

Дэвид Бекхэм в новых adidas Predator.

Возможно, лучшее фото: суперзапасной Сульшер сидит на дорожке для багажа.

«Закрывай ноги».

Вы под контролем.

Болельщики прозвали Уэйна Руни «Wazza», потому что им очень нравилось называть Пола Гаскойна  «Gazza».

Наслаждайтесь.

 

6 комментариев

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Flow market Victor Mercedes
Ответ Pavel Harriss
Неповторимая красота? Где?
Рон прокинул между ног Гатуззо, чем не красота!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Arkadios Avgitidis
Ответ Pavel Harriss
Неповторимая красота? Где?
В буквах)))
+1
0
+1
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граф Якунин
По сути портит фото каким-то текстом
+3
-1
+2
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Loegaire Bell
Круто. Спасибо за пост.
+6
0
+6
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я Руни купил
4 и точка
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pavel Harriss
Неповторимая красота? Где?
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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