Парень из Твиттера делает из футбольных ретро-фото неповторимую красоту. Собрали лучшие

Пользователь Твиттера под ником avisualgame – программист, занимающийся визуализациями продвинутой статистики. Одно из его свежих хобби – футбольные ретро-фото. Парень ищет красивые старые фотографии и в фоторедакторе добавляет на них современные шрифты и фильтры: на выходе – почти обложки для модных журналов.

Почему фото такие маленькие и в рамке? Если увеличивать старые фото с низким разрешением, получим качество еще хуже.

Дэвид Бекхэм в новых adidas Predator.

Возможно, лучшее фото: суперзапасной Сульшер сидит на дорожке для багажа.

«Закрывай ноги».

Вы под контролем.

Болельщики прозвали Уэйна Руни «Wazza», потому что им очень нравилось называть Пола Гаскойна «Gazza».

Наслаждайтесь.