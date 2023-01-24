Замечали, что Месси и Неймар игнорируют партнеров даже во время важных голов? Радуются только друг с другом
Месси и Неймар – большие друзья еще с давних времен в «Барсе». Аргентинец и бразилец нашли сыгранность на таком уровне, что их связку (разумеется, с Суаресом тоже) считают одной из лучших в современном футболе.
Лео признавался, что ему очень комфортно играть с Неймаром, в том числе поэтому согласился переехать в «ПСЖ». Более того, болельщики заметили, что их дружба еще сильнее, чем обычно кажется с ТВ-камеры – достаточно выглянут на несколько примеров ниже: Месси и Неймар часто радуются друг с другом, даже когда забивают другие. Они бегут поздравлять не партнеров, а друг друга.
В 2014-м «Барса» спаслась в тяжелом матче против «Валенсии», Бускетс вырвал победу на 94-й и рванул на газон – даже прокатился по нему на груди. Серджи очень редко радуется так эмоционально – но причина очевидна: тяжелейшие три очка.
Однако Лео все равно обнял сначала Неймара.
Жереми Матье вколачивает «Мадриду» после подачи со штрафного – Суарес и остальные бегут поздравлять француза с долгожданным голом, но Лео и Ней радуются отдельно.
И еще пара красивых снимков.
Даже во время игры в FIFA радовались отдельно от команды.
Ну очень любят друг друга.
В «Париже» ничего не поменялось: Мбаппе забивает «Сити» и сокращает отставание.
Но Лео и Ней бегут не к Килиану.
Не знаю уже, чему верить 🧐
Вот Банана по любэ верующий. Тем смешнее.
Что у людей в башке?!))
Поржал я.
Хвалю.
Неймар как никто другой знает, чем чревата недружба с меси. В первый свой сезон за барсу он не получил от меси ни одного ассиста, алчный пешеход поступил с ним так же, как поступает со всеми новичками в клубе, сделал его изгоем и полностью отрезал от команды, в результате барса провалила тот сезон, а Неймара гнобили болельщики, и только после всего этого к убитому горем бразильцу подошёл меси и подал ему руку. Это и есть его любимая тактика, сломать человека, потом помочь и подчинить его таким образом себе. Суарес прошёл то же самое, меси его «одобрил» только спустя полгода в клубе, а до тех пор Луис довольствовался нулём голов в чемпионате, даже когда Неймар пытался покатить ему на пустые, меси всё равно выскакивал перед Луисом, чтобы не дать ему забить. Ибрагимович, Гризманн, Дембеле, Коутиньо и куча других суперзвёзд едва не загубили карьеру из-за его режима, а тем немногим, вроде Ибры, кто не подчинился мелкому диктатору, большое уважение 👍