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Замечали, что Месси и Неймар игнорируют партнеров даже во время важных голов? Радуются только друг с другом

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Месси и Неймар – большие друзья еще с давних времен в «Барсе». Аргентинец и бразилец нашли сыгранность на таком уровне, что их связку (разумеется, с Суаресом тоже) считают одной из лучших в современном футболе.

Лео признавался, что ему очень комфортно играть с Неймаром, в том числе поэтому согласился переехать в «ПСЖ». Более того, болельщики заметили, что их дружба еще сильнее, чем обычно кажется с ТВ-камеры – достаточно выглянут на несколько примеров ниже: Месси и Неймар часто радуются друг с другом, даже когда забивают другие. Они бегут поздравлять не партнеров, а друг друга.

В 2014-м «Барса» спаслась в тяжелом матче против «Валенсии», Бускетс вырвал победу на 94-й и рванул на газон – даже прокатился по нему на груди. Серджи очень редко радуется так эмоционально – но причина очевидна: тяжелейшие три очка.

Однако Лео все равно обнял сначала Неймара.

Жереми Матье вколачивает «Мадриду» после подачи со штрафного – Суарес и остальные бегут поздравлять француза с долгожданным голом, но Лео и Ней радуются отдельно.

И еще пара красивых снимков.

Даже во время игры в FIFA радовались отдельно от команды.

Ну очень любят друг друга.

 

В «Париже» ничего не поменялось: Мбаппе забивает «Сити» и сокращает отставание.

Но Лео и Ней бегут не к Килиану.

 

24 комментария

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8sq8bzqfby
Ответ Caterina
Ну может быть. Я уже тут такого начиталась... что победа Аргентины - масонский заговор, и запланирован был 36 лет назад, что Ди Мария - дева Мария, Месси - Мессия, 33 - масонское число, а ещё Тен Хаг и Сантуш - члены масонской ложи, завербовали Бруну Фернандеша, и все вместе свергли Криштиану с трона... и много ещё чего. Не знаю уже, чему верить 🧐
Ахах, дааа, этот Дмитрий Шаолин про число 33 ахаххахахаха ор выше гор
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Universal1000
Ответ Caterina
Ну может быть. Я уже тут такого начиталась... что победа Аргентины - масонский заговор, и запланирован был 36 лет назад, что Ди Мария - дева Мария, Месси - Мессия, 33 - масонское число, а ещё Тен Хаг и Сантуш - члены масонской ложи, завербовали Бруну Фернандеша, и все вместе свергли Криштиану с трона... и много ещё чего. Не знаю уже, чему верить 🧐
Надо просто веселиться. )
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Caterina
Ответ Universal1000
Та не, этот не всерьёз.) Вот Банана по любэ верующий. Тем смешнее.
Ну может быть. Я уже тут такого начиталась... что победа Аргентины - масонский заговор, и запланирован был 36 лет назад, что Ди Мария - дева Мария, Месси - Мессия, 33 - масонское число, а ещё Тен Хаг и Сантуш - члены масонской ложи, завербовали Бруну Фернандеша, и все вместе свергли Криштиану с трона... и много ещё чего.
Не знаю уже, чему верить 🧐
+1
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Tamara
Ответ Имя Фамилия
Часто можно услышать мнение, мол меси широкой души человек и все к нему тянутся, поэтому у него так много друзей. Но кто постарше, обратит внимание, что практически все так называемые «друзья меси» это по удивительному совпадению исключительно только его партнёры по клубу и сборной, где он установил по сути диктаторский режим. Когда с начальником «дружат» исключительно его подчинённые это серьёзный повод капнуть глубже, в чём корень такой «дружбы». Неймар как никто другой знает, чем чревата недружба с меси. В первый свой сезон за барсу он не получил от меси ни одного ассиста, алчный пешеход поступил с ним так же, как поступает со всеми новичками в клубе, сделал его изгоем и полностью отрезал от команды, в результате барса провалила тот сезон, а Неймара гнобили болельщики, и только после всего этого к убитому горем бразильцу подошёл меси и подал ему руку. Это и есть его любимая тактика, сломать человека, потом помочь и подчинить его таким образом себе. Суарес прошёл то же самое, меси его «одобрил» только спустя полгода в клубе, а до тех пор Луис довольствовался нулём голов в чемпионате, даже когда Неймар пытался покатить ему на пустые, меси всё равно выскакивал перед Луисом, чтобы не дать ему забить. Ибрагимович, Гризманн, Дембеле, Коутиньо и куча других суперзвёзд едва не загубили карьеру из-за его режима, а тем немногим, вроде Ибры, кто не подчинился мелкому диктатору, большое уважение 👍
Судя по этому коменту вы завистливый, желаний и абсолютно не разбирающий в футболе и людях человечек.
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Universal1000
Ответ Caterina
Он же всерьез это всё говорит! Что у людей в башке?!))
Та не, этот не всерьёз.)

Вот Банана по любэ верующий. Тем смешнее.
+1
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Caterina
Ответ Universal1000
На плюс. Поржал я. Хвалю.
Он же всерьез это всё говорит!
Что у людей в башке?!))
+1
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Умид Саримсаков
Ответ Имя Фамилия
Меси знатный нарцисс и всегда отводит внимание от авторов гола, чтобы камеры засняли его персону, даже когда он не имеет никакого отношения к голу, все эти прыжки на лицо Альваресу и Ди Марии нужны только для того, чтобы изобразить участие на послематчевых фото. Неймар просто красавчик, что отвлекает этого алчного, чтобы тот не мешал ребятам нормально отпраздновать свой гол, а то просто стыдоба когда кто-то забивает свой первый гол в карьере, а ему сразу на шею запрыгивает мессюн и затуляет его лицо своей жопой.
Всегда интересно почитать твои комментарии на спортсе, они всегда смешные)
+2
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9chymzyxvz
Обожаю из дружбу) приятно видеть как игроки вот так классно общаются и поддерживают друг друга
+1
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9chymzyxvz
Ответ Имя Фамилия
Часто можно услышать мнение, мол меси широкой души человек и все к нему тянутся, поэтому у него так много друзей. Но кто постарше, обратит внимание, что практически все так называемые «друзья меси» это по удивительному совпадению исключительно только его партнёры по клубу и сборной, где он установил по сути диктаторский режим. Когда с начальником «дружат» исключительно его подчинённые это серьёзный повод капнуть глубже, в чём корень такой «дружбы». Неймар как никто другой знает, чем чревата недружба с меси. В первый свой сезон за барсу он не получил от меси ни одного ассиста, алчный пешеход поступил с ним так же, как поступает со всеми новичками в клубе, сделал его изгоем и полностью отрезал от команды, в результате барса провалила тот сезон, а Неймара гнобили болельщики, и только после всего этого к убитому горем бразильцу подошёл меси и подал ему руку. Это и есть его любимая тактика, сломать человека, потом помочь и подчинить его таким образом себе. Суарес прошёл то же самое, меси его «одобрил» только спустя полгода в клубе, а до тех пор Луис довольствовался нулём голов в чемпионате, даже когда Неймар пытался покатить ему на пустые, меси всё равно выскакивал перед Луисом, чтобы не дать ему забить. Ибрагимович, Гризманн, Дембеле, Коутиньо и куча других суперзвёзд едва не загубили карьеру из-за его режима, а тем немногим, вроде Ибры, кто не подчинился мелкому диктатору, большое уважение 👍
Какой бред. Месси всех новичков поддерживает, об этом сто миллионов игроков уже говорили. И в сборной так же. Когда дразнили макалистера Месси попросил перестать и чувак влился в команду.
+2
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Universal1000
Ответ Имя Фамилия
Часто можно услышать мнение, мол меси широкой души человек и все к нему тянутся, поэтому у него так много друзей. Но кто постарше, обратит внимание, что практически все так называемые «друзья меси» это по удивительному совпадению исключительно только его партнёры по клубу и сборной, где он установил по сути диктаторский режим. Когда с начальником «дружат» исключительно его подчинённые это серьёзный повод капнуть глубже, в чём корень такой «дружбы». Неймар как никто другой знает, чем чревата недружба с меси. В первый свой сезон за барсу он не получил от меси ни одного ассиста, алчный пешеход поступил с ним так же, как поступает со всеми новичками в клубе, сделал его изгоем и полностью отрезал от команды, в результате барса провалила тот сезон, а Неймара гнобили болельщики, и только после всего этого к убитому горем бразильцу подошёл меси и подал ему руку. Это и есть его любимая тактика, сломать человека, потом помочь и подчинить его таким образом себе. Суарес прошёл то же самое, меси его «одобрил» только спустя полгода в клубе, а до тех пор Луис довольствовался нулём голов в чемпионате, даже когда Неймар пытался покатить ему на пустые, меси всё равно выскакивал перед Луисом, чтобы не дать ему забить. Ибрагимович, Гризманн, Дембеле, Коутиньо и куча других суперзвёзд едва не загубили карьеру из-за его режима, а тем немногим, вроде Ибры, кто не подчинился мелкому диктатору, большое уважение 👍
На плюс.
Поржал я.
Хвалю.
+5
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+5
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Имя Фамилия
Ответ Роман
Потому что друзья.
Часто можно услышать мнение, мол меси широкой души человек и все к нему тянутся, поэтому у него так много друзей. Но кто постарше, обратит внимание, что практически все так называемые «друзья меси» это по удивительному совпадению исключительно только его партнёры по клубу и сборной, где он установил по сути диктаторский режим. Когда с начальником «дружат» исключительно его подчинённые это серьёзный повод капнуть глубже, в чём корень такой «дружбы».

Неймар как никто другой знает, чем чревата недружба с меси. В первый свой сезон за барсу он не получил от меси ни одного ассиста, алчный пешеход поступил с ним так же, как поступает со всеми новичками в клубе, сделал его изгоем и полностью отрезал от команды, в результате барса провалила тот сезон, а Неймара гнобили болельщики, и только после всего этого к убитому горем бразильцу подошёл меси и подал ему руку. Это и есть его любимая тактика, сломать человека, потом помочь и подчинить его таким образом себе. Суарес прошёл то же самое, меси его «одобрил» только спустя полгода в клубе, а до тех пор Луис довольствовался нулём голов в чемпионате, даже когда Неймар пытался покатить ему на пустые, меси всё равно выскакивал перед Луисом, чтобы не дать ему забить. Ибрагимович, Гризманн, Дембеле, Коутиньо и куча других суперзвёзд едва не загубили карьеру из-за его режима, а тем немногим, вроде Ибры, кто не подчинился мелкому диктатору, большое уважение 👍
+3
-4
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kidur
Это заметно и невооружённым глазом и оставляет не очень приятное мнение об обоих...
+2
-3
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Имя Фамилия
Ответ rej1sta
Неймар глупость сделал, когда ушел из Барсы. Хотел уйти из «тени Месси», который так его ценит…
Неймар совершил глупость когда перешёл в бабсу, вместо того чтобы утвердиться в качестве лучшего игрока мира утвердился только как раб меси. Переход в ПСЖ по сути спас его карьеру, все адекватные люди увидели что из себя представляют все эти каталонские пешеходы без Неймара и весь его потенциал когда он сам ведёт игру команды. Теперь когда избитый жизнью меси после всех 8:2 приполз в ПСЖ к Неймару, уже все понимают, кто там у кого на самом деле был в тени.
0
-4
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Имя Фамилия
Меси знатный нарцисс и всегда отводит внимание от авторов гола, чтобы камеры засняли его персону, даже когда он не имеет никакого отношения к голу, все эти прыжки на лицо Альваресу и Ди Марии нужны только для того, чтобы изобразить участие на послематчевых фото. Неймар просто красавчик, что отвлекает этого алчного, чтобы тот не мешал ребятам нормально отпраздновать свой гол, а то просто стыдоба когда кто-то забивает свой первый гол в карьере, а ему сразу на шею запрыгивает мессюн и затуляет его лицо своей жопой.
+1
-5
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Айлин 1990
Неужели мы от Романа увидели адекватный комментарий.
+1
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Роман
Потому что друзья.
+3
-1
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Shoma Iziev
Что за несусветная чушь ? Не стыдно целый материал публиковать с таким бредовым заголовком ?
+14
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rej1sta
Ответ 9chymzyxvz
Разве он говорил такое? Он же называется Месси своим идолом и другом
Говорил не он, но это называли как одну из причин его ухода.
+2
0
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BeastI666I
нет не замечали. Месси всегда с командой.
+6
-1
+5
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9chymzyxvz
Ответ rej1sta
Неймар глупость сделал, когда ушел из Барсы. Хотел уйти из «тени Месси», который так его ценит…
Разве он говорил такое? Он же называется Месси своим идолом и другом
+3
-1
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Lionel Van Damme
не замечали. на 3 фото из 40
0
0
0
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banchik1
Желаю каждому найти такую любовь, как у этих двух парней!
+6
0
+6
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DolJun
оууууумаааай
+2
-6
-4
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rej1sta
Неймар глупость сделал, когда ушел из Барсы. Хотел уйти из «тени Месси», который так его ценит…
+32
-3
+29
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