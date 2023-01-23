Сын Роналду тренируется в элитной саудовской академии. Криштиану-младший играет вместе с парнями, которые старше его

Сын Роналду, Криштиану-младший, тренируется в академии Mahd Academy с игроками, которые старше его на два года, сообщает британское издание The Sun.

Роналду перебрался из «Манчестер Юнайтед» в «Аль-Наср», вместе с ним в Саудовскую Аравию отправился и его сын. Ранее сообщалось, что Криштиану-младший может вернуться в академию мадридского «Реала», но выбор юного футболиста все же пал на саудовское учреждение.

В Mahd Academy сын Роналду произвел большое впечатление. Криштиану-младший тренируется с футболистами, которые старше его на два года.

Спортивная академия, в которой занимается Роналду-младший, появилась в Саудовской Аравии в 2020 году. На ее открытии лично присутствовали Инфантино, Манчини, Ван дер Сар, Капелло и Моуринью.

Сейчас сыну легендарного португальца 12 лет, интересно, сможет ли он хотя бы приблизиться к успеху своего отца.