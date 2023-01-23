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Сын Роналду тренируется в элитной саудовской академии. Криштиану-младший играет вместе с парнями, которые старше его

Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд
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Футбол Футбол

Сын Роналду, Криштиану-младший, тренируется в академии Mahd Academy с игроками, которые старше его на два года, сообщает британское издание The Sun.

Роналду перебрался из «Манчестер Юнайтед» в «Аль-Наср», вместе с ним в Саудовскую Аравию отправился и его сын. Ранее сообщалось, что Криштиану-младший может вернуться в академию мадридского «Реала», но выбор юного футболиста все же пал на саудовское учреждение.

Cristiano Ronaldo Jr training two years above his age at elite sporting talent academy - Mirror Online

В Mahd Academy сын Роналду произвел большое впечатление. Криштиану-младший тренируется с футболистами, которые старше его на два года.

Спортивная академия, в которой занимается Роналду-младший, появилась в Саудовской Аравии в 2020 году. На ее открытии лично присутствовали Инфантино, Манчини, Ван дер Сар, Капелло и Моуринью.

Сейчас сыну легендарного португальца 12 лет, интересно, сможет ли он хотя бы приблизиться к успеху своего отца. 

4 комментария

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Прекрасная РФПЛ будущего
Лучше тренироваться в последней академии Испании или Англии, чем в первой академии в Аравии
+4
0
+4
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Yubaba
Ответ уличный иуда
Вот так загубить будущее парня, заставив его играть в шаурмешной академии. Отец года, однозначно. Пацан мог бы сейчас в академиях Реала или МЮ катать…
После твоих слов дети Криро где-то с тебя поржали) Посмотрим как ты "не загубишь" жизнь своих детей, учитывая, что ты даже близко не станешь таким как он
+7
-2
+5
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Пако
Хороший, симпатичный парнишка. Дай ему Бог здоровья, ума и удачи в жизни (не обязательно в футбольной).
+12
-1
+11
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уличный иуда
Вот так загубить будущее парня, заставив его играть в шаурмешной академии. Отец года, однозначно. Пацан мог бы сейчас в академиях Реала или МЮ катать…
+3
-6
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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