Роналду посвятил пост дебютному матчу за «Аль-Наср». Однако, сыграл он откровенно плохо

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

Kerzakoved.

Новичок саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду посвятил себе пост в Твиттере, подписав его:

«Первая игра, первая победа – отлично парни. Спасибо всем фанатам за невероятную поддержку».

Также португалец прикрепил 4 фотографии.

Тем не менее, нельзя сказать, что португалец может быть доволен своим выступлением. Из его неудачных действий получилась целая нарезка, где есть даже кадры из его поста.

Конечно, бессмысленно упрекать футболиста за игру в дебютном матче, но как вы считаете – добьется ли Криштиану успеха в Эр-Рияде?