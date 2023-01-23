Гаспачо
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Роналду посвятил пост дебютному матчу за «Аль-Наср». Однако, сыграл он откровенно плохо

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Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

Kerzakoved.

Новичок саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду посвятил себе пост в Твиттере, подписав его:

«Первая игра, первая победа – отлично парни. Спасибо всем фанатам за невероятную поддержку».

Также португалец прикрепил 4 фотографии.

Тем не менее, нельзя сказать, что португалец может быть доволен своим выступлением. Из его неудачных действий получилась целая нарезка, где есть даже кадры из его поста.

Конечно, бессмысленно упрекать футболиста за игру в дебютном матче, но как вы считаете – добьется ли Криштиану успеха в Эр-Рияде?

10 комментариев

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Александра Александрова
Почти Отлично сыграл, почти бегал , почти забил , почти получился финт , почти сделал ассист , почти забил штрафной !
0
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Дороф
Ответ fellx
Почитайте другие посты Гаспачо. Явные хейтеры Роналду. Теги МЮ и Реала они суют что бы набрать негативные комменты от хейтеров португальца, это же всё еще в тренде
Если он хочет набрать негативных комментариев, то надо совать теги Барселоны и ПСЖ...
+1
0
+1
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Berekella 999
Ответ kaviknat
Я так понимаю, авторы блога Гаспачо ****** на Роналду в форме МЮ, поэтому и суют новости про него на ветку МЮ?
Хороший рэп!)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Berekella 999
Ответ Игорь Климов
Нужно уже признать тот факт, что КРинж как футболист топ-уровня закончился от слова совсем.
Роналду криштиану очень обыкновенный футболист, можно сказать не о чем
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Berekella 999
Зато роналду криштиану ударил со штрафного выше ворот и ударил через себя!!! Золотой мяч обеспечен.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Николай Косаченко
Скорее всего он приехал почилить за 200 млн. Забьет пару голов за сезон на расслабоне
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Климов
Нужно уже признать тот факт, что КРинж как футболист топ-уровня закончился от слова совсем.
+4
-8
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
fellx
Ответ kaviknat
Я так понимаю, авторы блога Гаспачо ****** на Роналду в форме МЮ, поэтому и суют новости про него на ветку МЮ?
Почитайте другие посты Гаспачо. Явные хейтеры Роналду. Теги МЮ и Реала они суют что бы набрать негативные комменты от хейтеров португальца, это же всё еще в тренде
+19
-4
+15
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
уличный иуда
Ответ kaviknat
Я так понимаю, авторы блога Гаспачо ****** на Роналду в форме МЮ, поэтому и суют новости про него на ветку МЮ?
Это ладно, Реал с Ювентусом причем тут, надо спросить😅
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
kaviknat
Я так понимаю, авторы блога Гаспачо ****** на Роналду в форме МЮ, поэтому и суют новости про него на ветку МЮ?
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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