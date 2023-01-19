📸 🎥 Месси забил сборной «Аль-Насра» и «Аль-Хилаля». В трансляцию попала реакция Роналду на гол Лео

В Саудовской Аравии проходит матч «ПСЖ» со сборной звезд «Аль-Насра» и «Аль-Хилаля».

Болельщики с нетерпением ждали встречу двух мастодонтов современного футбола – Месси и Роналду. Перед стартовым свистком игроки без лишних эмоций пожали друг другу руки:

Месси уже на 3-й минуте изящно поразил ворота соперника после передачи Неймара:

Оператор трансляции, разумеется, тут же выхватил крупный план Роналду:

Кажется, у Криштиану был совершенно другой план на матч.