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📸 🎥 Месси забил сборной «Аль-Насра» и «Аль-Хилаля». В трансляцию попала реакция Роналду на гол Лео

Лионель Месси Лионель Месси
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В Саудовской Аравии проходит матч «ПСЖ» со сборной звезд «Аль-Насра» и «Аль-Хилаля».

Болельщики с нетерпением ждали встречу двух мастодонтов современного футбола – Месси и Роналду. Перед стартовым свистком игроки без лишних эмоций пожали друг другу руки:

Месси уже на 3-й минуте изящно поразил ворота соперника после передачи Неймара:

Оператор трансляции, разумеется, тут же выхватил крупный план Роналду:

Кажется, у Криштиану был совершенно другой план на матч.

2 комментария

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Football Ekspert
Для Фанатов Месси: Навас Грубо Влетел На Роналду Который Первый Успел Мячу Результате Пенальти Абсолютный И Желтый 100% И Силы Обоих Команд Конечно: Одонго Неймар и Мбаппе
А Другого Манега Аль Оваис
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-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
predMBAPPE
Пенальти это даже не смешно уже
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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