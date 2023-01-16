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Криштиану Роналду станет капитаном сборной «Аль-Насра» и «Аль-Хилаля» в матче с «ПСЖ» Лео Месси

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Футбол Футбол

Криштиану Роналду станет капитаном сборной «Аль-Насра» и «Аль-Хилаля» в товарищеском матче против «ПСЖ» Лионеля Месси.

Первая игра португальца в Саудовской Аравии будет против его вечного соперника. Игра состоится на стадионе «Короля Фахида» в Эр-Рияде 19 января. Тренер «Аль-Насра» Руди Гарсия подтвердил, что Роналду сыграет в товарищеском матче.

Информацию о том, что Криштиану будет капитаном команды подтвердил в Twitter председатель главного управления по делам развлечений Саудовской Аравии Турки Аль-Шейх. Он разместил в социальных сетях видео, на котором он вручает повязку пятикратному обладателю «Золотого мяча».

5 комментариев

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Салмоншох Рахмонов
Снова бросит повязку после голов Месси, Мбаппе и Неймара ?
+3
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Терминатор///Айлбибекович
Заслужил!Легенда Наср Аля!Как никак столько много уже сделал для клуба!!!Другими словами не Капитан,а КАПИТАНИЩЕ!!!!!!!!!
+3
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0
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Игорь Климов
Ответ Spartan_big_bang
как ему самому не стремно... еще ни одной игры не сыграл, уже принял капитанскую повязку, хотя гарантирую, это было его условие... Кринжатина)
Вот и я про это говорю, ему как самому не стрёмно? Его в команде ещё лично не все игроки Аль-Наср знают, а он уже собирается командовать в матче, вот это позорище от этого "свадебного генерала".
+1
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-2
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Spartan_big_bang
Ответ Игорь Климов
Это просто кринж.
как ему самому не стремно... еще ни одной игры не сыграл, уже принял капитанскую повязку, хотя гарантирую, это было его условие... Кринжатина)
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Климов
Это просто кринж.
+9
-4
+5
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