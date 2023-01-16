Криштиану Роналду станет капитаном сборной «Аль-Насра» и «Аль-Хилаля» в матче с «ПСЖ» Лео Месси

Криштиану Роналду станет капитаном сборной «Аль-Насра» и «Аль-Хилаля» в товарищеском матче против «ПСЖ» Лионеля Месси.

Первая игра португальца в Саудовской Аравии будет против его вечного соперника. Игра состоится на стадионе «Короля Фахида» в Эр-Рияде 19 января. Тренер «Аль-Насра» Руди Гарсия подтвердил, что Роналду сыграет в товарищеском матче.

Информацию о том, что Криштиану будет капитаном команды подтвердил в Twitter председатель главного управления по делам развлечений Саудовской Аравии Турки Аль-Шейх. Он разместил в социальных сетях видео, на котором он вручает повязку пятикратному обладателю «Золотого мяча».