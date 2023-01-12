«Теперь ты – часть меня на всю жизнь». Суперфанат Криштиану Роналду IShowSpeed сделал татуировку в честь кумира

Ютубер Даррен Уоткинс-младший, более известный как IShowSpeed и безумный фанат Криштиану Роналду, сделал татуировку в честь своего кумира на руке.

IShowSpeed давно является поклонником Криштиану Роналду, и он неоднократно пытался увидеть 37-летнего игрока в действии. Он ездил в Катар, в надежде увидеть Роналду в стартовом составе Португалии в 1/8 финала ЧМ-2022 против Швейцарии, но Роналду начал игру на скамейке запасных, к большому разочарованию блогера.

На этой неделе американский стример поднял свою преданность на новый уровень, сделав татуировку в честь Криштиану, но как это часто бывает, все прошло не так гладко, как хотелось бы.

Тату-мастер разыграл звезду соцсетей, нанося ему рисунок, которая изначально имел очень мало общего с портретом португальца. Разъяренный работой художника, IShowSpeed возмущался:

«Это что еще такое? Эй бро, иди на фиг, еще ничего не кончено. Это же пранк, да?».

Когда тату было сделано, а мастер признался, что пошутил, то IShowSpeed прокричал «Siuuuuu» и заявил, обращаясь к Роналду:

«Теперь ты часть меня на всю жизнь».