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«Если Криштиану думает, что я буду носить эту футболку», - сестра Роналду отреагировала на презентацию брата в «Аль-Наср»

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Сестра Криштиану Роналду Катя уже заказала себе футболку «Аль-Насра». Она намекнула, что дизайн футболки ей не особенно понравился, но она будет носить ее в честь своего брата.

«Если Криштиану думает, что я буду носить эту футболку из-за него, то он абсолютно прав. Она уже в пути», - написала Катя в социальных сетях.

Криштиану Роналду подписал контракт с «Аль-Наср» на 2,5 года. Сообщается, что он будет получать около 200 млн евро, что в 20 раз больше суммы, которую он зарабатывал в «МЮ».

4 комментария

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Игорь Климов
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Ответ Фанат месси
Забудьте про роналдо
Да, они оба уже завершили футбольную карьеру на высоком уровне.
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Hella black
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Чел кормит и обеспечивает вас всех с ног до головы,так что да,ты будешь её носить.
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Фанат месси
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Давно болел за аль Наср
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Фанат месси
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Забудьте про роналдо
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+1
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