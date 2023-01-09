«Если Криштиану думает, что я буду носить эту футболку», - сестра Роналду отреагировала на презентацию брата в «Аль-Наср»

Сестра Криштиану Роналду Катя уже заказала себе футболку «Аль-Насра». Она намекнула, что дизайн футболки ей не особенно понравился, но она будет носить ее в честь своего брата.

«Если Криштиану думает, что я буду носить эту футболку из-за него, то он абсолютно прав. Она уже в пути», - написала Катя в социальных сетях.

Криштиану Роналду подписал контракт с «Аль-Наср» на 2,5 года. Сообщается, что он будет получать около 200 млн евро, что в 20 раз больше суммы, которую он зарабатывал в «МЮ».