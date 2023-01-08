Презентация Криштиану Роналду в «Аль-Наср» собрала больше зрителей, чем финал ЧМ

Криштиану Роналду был представлен в качестве нового игрока «Аль-Наср», презентацию португальца посмотрели 3 млрд зрителей на 40 различных каналах, сообщил в Twitter журналист португальского SIC Noticias Педру Сепулведа.

Сообщается, что количество желающих увидеть португальца в новом клубе было больше, чем аудитория финала чемпионата мира по футболу в Катаре. То, как Лионель Месси поднимает над головой кубок посмотрело 2,5 млрд зрителей по всему миру.

Клуб из Саудовской Аравии подписал контракт с пятикратным обладателем Золотого Мяча за 200 млн евро. Роналду торжественно приветствовали в Эр-Рияде, а то, что его презентация собрала больше зрителей, чем финал чемпионата мира – еще одно свидетельство неугасающей популярности Криштиану.