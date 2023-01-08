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Презентация Криштиану Роналду в «Аль-Наср» собрала больше зрителей, чем финал ЧМ

Лионель Месси Лионель Месси
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Футбол Футбол

Криштиану Роналду был представлен в качестве нового игрока «Аль-Наср», презентацию португальца посмотрели 3 млрд зрителей на 40 различных каналах, сообщил в Twitter журналист португальского SIC Noticias Педру Сепулведа.

Сообщается, что количество желающих увидеть португальца в новом клубе было больше, чем аудитория финала чемпионата мира по футболу в Катаре. То, как Лионель Месси поднимает над головой кубок посмотрело 2,5 млрд зрителей по всему миру.

Клуб из Саудовской Аравии подписал контракт с пятикратным обладателем Золотого Мяча за 200 млн евро. Роналду торжественно приветствовали в Эр-Рияде, а то, что его презентация собрала больше зрителей, чем финал чемпионата мира – еще одно свидетельство неугасающей популярности Криштиану.

11 комментариев

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Alex Zet
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Некто климов, он же айлин, выходец из средней азии, постоянно трется в темах про Рона. Даже немного жаль бедолагу.
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Alex Zet
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Ответ Игорь Климов
Давно уже объявили, что это фейк.
климов, да нет, не фейк а чистая правда. Более 3 000 000 000 человек посмотрели презентацию Рона. Настолько популярен выдающийся футболист современности Это теебе не алчный баблонель готовый ради денег продать родную мать. Да и его фаны ему под стать, такие же недалекие и глупые к тому же
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Арсений Жиленко
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В чём смысл этой новости?
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Hella black
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Хз,лично я не смотрел и пока не встретил никого кто смотрел
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udiekemen
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Ответ jeni
Всё про это знают, кроме ботексных подружек, как ты
Только Мессилизы такое могут сказать)
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jeni
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Ответ udiekemen
Да ну?? Так уверенно говоришь, как будто знаешь про это что-то 🤦🏻
Всё про это знают, кроме ботексных подружек, как ты
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jeni
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Ба.. Болы, давно же сказали что это не так
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udiekemen
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Ответ Игорь Климов
Давно уже объявили, что это фейк.
Фаны Месси подтверждают!!!
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udiekemen
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Ответ Ruzis
Бред…
Да ну?? Так уверенно говоришь, как будто знаешь про это что-то 🤦🏻
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Игорь Климов
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Давно уже объявили, что это фейк.
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Ruzis
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Бред…
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