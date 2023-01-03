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10 самых дорогих футболистов до 18 лет в мире — один играет за «Барсу», другой переезжает в Мадрид

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Эндрик
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Внимание к молодежным системам в клубах значительно возросло, клубы ищут таланты уже в совсем юном возврасте. 

Вот некоторые из самых ценных игроков в мире, которым еще не исполнилось 18 лет. Вундеркинд «Палмейрас» Эндрик, которого «Реал» подписал не так давно, попал в пятерку самых дорогих.

Самые дорогие игроки U-18

1. Гави — «Барселона» — 90 млн евро 

2. Юссуфа Мукоко — «Боруссия Дортмунд» — 30 млн евро 

3. Ромео Лавия — «Саутгемптон» — 25 млн евро 

4. Эндрик — «Палмейрас» — 20 млн евро 

5. Матис Тел — «Бавария» — 20 млн евро 

6. Дезире Дуэ — «Ренн» — 15 млн евро 

7. Момо Чо — «Реал Сосьедад» — 15 млн евро 

8. Анджело Габриэль — «Сантос» — 13 млн евро 

9. Витор Роке — «Атлетико Паранаенсе» — 11 млн евро 

10. Хулио Энсисо — «Брайтон» — 11 млн евро 

11. Арда Гюлер — «Фенербахче» — 10 млн евро 

12. Андре Сантос — Васко да Гама, 10 млн евро

1 комментарий

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BS BOY
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Надеюсь у парней всё сложится в будущем
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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