10 самых дорогих футболистов до 18 лет в мире — один играет за «Барсу», другой переезжает в Мадрид
Внимание к молодежным системам в клубах значительно возросло, клубы ищут таланты уже в совсем юном возврасте.
Вот некоторые из самых ценных игроков в мире, которым еще не исполнилось 18 лет. Вундеркинд «Палмейрас» Эндрик, которого «Реал» подписал не так давно, попал в пятерку самых дорогих.
Самые дорогие игроки U-18
1. Гави — «Барселона» — 90 млн евро
2. Юссуфа Мукоко — «Боруссия Дортмунд» — 30 млн евро
3. Ромео Лавия — «Саутгемптон» — 25 млн евро
4. Эндрик — «Палмейрас» — 20 млн евро
5. Матис Тел — «Бавария» — 20 млн евро
6. Дезире Дуэ — «Ренн» — 15 млн евро
7. Момо Чо — «Реал Сосьедад» — 15 млн евро
8. Анджело Габриэль — «Сантос» — 13 млн евро
9. Витор Роке — «Атлетико Паранаенсе» — 11 млн евро
10. Хулио Энсисо — «Брайтон» — 11 млн евро
11. Арда Гюлер — «Фенербахче» — 10 млн евро
12. Андре Сантос — Васко да Гама, 10 млн евро
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