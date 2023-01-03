10 самых дорогих футболистов до 18 лет в мире — один играет за «Барсу», другой переезжает в Мадрид

Внимание к молодежным системам в клубах значительно возросло, клубы ищут таланты уже в совсем юном возврасте.

Вот некоторые из самых ценных игроков в мире, которым еще не исполнилось 18 лет. Вундеркинд «Палмейрас» Эндрик, которого «Реал» подписал не так давно, попал в пятерку самых дорогих.