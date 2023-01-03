Гаспачо
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На презентации в «Аль-Насре» Роналду заявил, что его хотели подписать многие европейские клубы

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Роналду официально стал игроком «Аль-Насра».

На пресс-конференции Криштиану рассказал, что ему предлагали контракты клубы со всей планеты, в том числе европейские команды:

«Сейчас я могу сказать, что у меня было много предложений из Европы, Бразилии, Австралии, США и даже Португалии. Многие клубы пытались меня подписать. Но я дал слово «Аль-Насру». Планирую здесь развивать не только футбол, но и другие аспекты жизни этой чудесной страны. Для меня это отличный вызов. Я знаю, чего хочу, еще лучше знаю, чего я не хочу».

Стремления Роналду выглядят благородно. Но у многих болельщиков, следивших за новостями последние месяцы, возникли вопросы к словам португальца. 

Ранее неоднократно сообщалось, что агенты Криштиану пытались пристроить португальца во многие европейские команды, но раз за разом получали отказ. Кроме того, фанаты не верят в искренность слов экс-игрока «Юнайтед» и «Реала». В Саудовской Аравии португалец будет получать 75 млн долларов в год, но с коммерческими выплатами его зарплата может вырасти до невероятных 200 млн.

Вот что болельщики пишут в соцсетях:

💭 «Чувак, что ты вообще несешь? Тебе отказал даже «Айнтрахт». О каких европейских клубах идет речь? Вероятно, о любительских командах».

💭 «Ну да, мы знаем, почему ты дал слово именно этому клубу».

💭 «Говоришь, европейские клубы хотели тебя подписать? Он, очевидно, не в курсе, что мы знаем о многочисленных отказах команд от Роналду».

💭 «После всех скандалов ни один уважающий себя клуб не захочет подписывать Роналду. А шейхам он нужен исключительно для пиара. Все это прекрасно понимают».

💭 «Он так громко говорит о своих намерениях помочь футбольной культуре другой страны. Даже слишком громко, будто пытается убедить нас в том, что перешел в «Аль-Наср» не из-за денег».     

А вас убедила речь Роналду?

15 комментариев

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Ghfgbvc Ccb xub
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может Рон лучше знает , какие предложения ему поступали , чем СпортСру и всякие левые источники
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kaviknat
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Вопрос возможно не автору поста, а редакторам спортса. Роналду уже официально игрок аль-насра. Какого магического жезла на спортсе он ещё игрок МЮ? Заходя на новости МЮ, я не хочу видеть новости о футболистах, никакого отношения к нему мне имеющего. И насколько я понимаю, я не одинок в этом.
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Леонид Ботвинник
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Хотели подписать многие европейские клубы, но так как я с детства за Аль Наср, сами понимаете...)))
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Berekella 999
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Мда, явные отклонения, процесс идёт в норме
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Elik1989
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Хмм... нарциссизм не лечится.
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Руслан Чесебиев
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Пошел туда где потянули твои запросы по зарплате, все об этом знают, так что не надо нам говорить что с детства за Аль-Наср или что то в этом роде!
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Вертуальный
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Ответ Великолепная Семёрка
Криштиану выиграл все и вся в Европе! Теперь будут заслуженно получать 200 лимон баксов за год! А хейтеры в яросте ! Как же бомбит у вас
Остался выиграть чемпионат мира и лигу Европы
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Игорь Климов
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Зачем он всё это придумывает?
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Великолепная Семёрка
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Криштиану выиграл все и вся в Европе! Теперь будут заслуженно получать 200 лимон баксов за год! А хейтеры в яросте ! Как же бомбит у вас
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Шухрат Назаров
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Какие люди в есть гнилые!
Этот чел, легенда, этот чел, мировая известность!
Когда он побеждал и выигрывал все подряд и бил рекорды, все были с ним, а как сделал шаг в сторону расстрел, напоминает картину, из фильма о Льве Яшине, когда он пропускал на евро! Грустно, он лучший, он всем уже давно все доказал, но и в этом положении, может ещё много чего доказать! Такой он человек! CR7!!!
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-4
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Bolvan
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Да Криш ,ты конкретно добил свой статус Кринжа
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Даниэль Алисса Алисса
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Гаспачо,у вас в описании написано:всё про испанский футбол
Советую изменить описание на:всё про Роналду
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Artem89S
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🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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уличный иуда
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Ахахахахахах
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Илья Царицын
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💩
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