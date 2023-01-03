На презентации в «Аль-Насре» Роналду заявил, что его хотели подписать многие европейские клубы

Роналду официально стал игроком «Аль-Насра».

На пресс-конференции Криштиану рассказал, что ему предлагали контракты клубы со всей планеты, в том числе европейские команды:

«Сейчас я могу сказать, что у меня было много предложений из Европы, Бразилии, Австралии, США и даже Португалии. Многие клубы пытались меня подписать. Но я дал слово «Аль-Насру». Планирую здесь развивать не только футбол, но и другие аспекты жизни этой чудесной страны. Для меня это отличный вызов. Я знаю, чего хочу, еще лучше знаю, чего я не хочу».

Стремления Роналду выглядят благородно. Но у многих болельщиков, следивших за новостями последние месяцы, возникли вопросы к словам португальца.

Ранее неоднократно сообщалось, что агенты Криштиану пытались пристроить португальца во многие европейские команды, но раз за разом получали отказ. Кроме того, фанаты не верят в искренность слов экс-игрока «Юнайтед» и «Реала». В Саудовской Аравии португалец будет получать 75 млн долларов в год, но с коммерческими выплатами его зарплата может вырасти до невероятных 200 млн.

Вот что болельщики пишут в соцсетях:

💭 «Чувак, что ты вообще несешь? Тебе отказал даже «Айнтрахт». О каких европейских клубах идет речь? Вероятно, о любительских командах».

💭 «Ну да, мы знаем, почему ты дал слово именно этому клубу».

💭 «Говоришь, европейские клубы хотели тебя подписать? Он, очевидно, не в курсе, что мы знаем о многочисленных отказах команд от Роналду».

💭 «После всех скандалов ни один уважающий себя клуб не захочет подписывать Роналду. А шейхам он нужен исключительно для пиара. Все это прекрасно понимают».

💭 «Он так громко говорит о своих намерениях помочь футбольной культуре другой страны. Даже слишком громко, будто пытается убедить нас в том, что перешел в «Аль-Наср» не из-за денег».

А вас убедила речь Роналду?