Презентацию Криштиану Роналду в «Аль-Наср» посетят 90 000 человек

По информации СМИ, презентацию Криштиану Роналду в «Аль-Наср» посетят 90 000 фанатов. Португалец прилетел в Саудовскую Аравию и на этой неделе приступит к тренировкам со своей новой командой.

Криштиану подписал контракт с клубом на 2,5 года. Он стал свободным агентом после того, как «Манчестер Юнайтед» расторг с ним контракт в ноябре из-за скандального интервью Пирсу Моргану.

СОРЕ сообщает, что сегодня 90 000 болельщиков будут присутствовать на стадионе Mrsool Park, чтобы поприветствовать Криштиану Роналду.

Ожидается, что на открытии можно будет увидеть президент клуба Мусалли Аль-Муаммара и тренера Руди Гарсия. Роналду могут сопровождать Джорджина Родригес и их дети.