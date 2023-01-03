Гаспачо
Блог

Презентацию Криштиану Роналду в «Аль-Наср» посетят 90 000 человек

Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Клубы
Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд
Футбол Футбол

По информации СМИ, презентацию Криштиану Роналду в «Аль-Наср» посетят 90 000 фанатов. Португалец прилетел в Саудовскую Аравию и на этой неделе приступит к тренировкам со своей новой командой.

Криштиану подписал контракт с клубом на 2,5 года. Он стал свободным агентом после того, как «Манчестер Юнайтед» расторг с ним контракт в ноябре из-за скандального интервью Пирсу Моргану.

СОРЕ сообщает, что сегодня 90 000 болельщиков будут присутствовать на стадионе Mrsool Park, чтобы поприветствовать Криштиану Роналду.

Ожидается, что на открытии можно будет увидеть президент клуба Мусалли Аль-Муаммара и тренера Руди Гарсия. Роналду могут сопровождать Джорджина Родригес и их дети.

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Oleg
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Стадион вмещает 25 000.
Каким образом там будет 90 000?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
уличный иуда
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Где смотреть презентацию?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Football Ekspert
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
1 2 3 Hala Al-Nasr
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Арсений Жиленко
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Даниэль Алисса Алисса
Во сколько презентация?
19:00 по МСК
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Даниэль Алисса Алисса
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Во сколько презентация?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий