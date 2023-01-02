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Президент ФИФА хочет, чтобы в каждой стране мира был стадион имени Пеле

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Джанни Инфантино Джанни Инфантино
Футбол Футбол

Пеле вскоре могут увековечить во всех странах мира, если президент ФИФА добьется своего.

Джанни Инфантино хочет попросить все страны в мире назвать стадион в честь легенды бразильского футбола.

Пеле трижды выигрывал чемпионат мира и забил более 1000 голов за свою карьеру, Инфантино считает, что болельщикам нужно постоянное напоминание об этом наследии.

Как сообщает The Guardian, глава ФИФА заявил журналистам: «Мы попросим каждую страну мира назвать один из своих футбольных стадионов именем Пеле».

Он сказал, что так подрастающие поколения будут понимать роль Пеле в мировом футболе.

Посмотрим, сможет ли президент осуществить свой план.

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