Президент ФИФА хочет, чтобы в каждой стране мира был стадион имени Пеле
Пеле вскоре могут увековечить во всех странах мира, если президент ФИФА добьется своего.
Джанни Инфантино хочет попросить все страны в мире назвать стадион в честь легенды бразильского футбола.
Пеле трижды выигрывал чемпионат мира и забил более 1000 голов за свою карьеру, Инфантино считает, что болельщикам нужно постоянное напоминание об этом наследии.
Как сообщает The Guardian, глава ФИФА заявил журналистам: «Мы попросим каждую страну мира назвать один из своих футбольных стадионов именем Пеле».
Он сказал, что так подрастающие поколения будут понимать роль Пеле в мировом футболе.
Посмотрим, сможет ли президент осуществить свой план.
Комментарии