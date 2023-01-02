Рейтинг Роналду в FIFA падает все ниже: после перехода в «Аль-Наср» у него самый слабый показать с FIFA 11

Рейтинг Криштиану Роналду в FIFA резко упал после того, как на прошлой неделе он завершил свой переход в саудовскую команду «Аль-Наср».

Когда игра была выпущена в октябре, у Роналду был рейтинг 90, он входил в десятку лучших игроков мира в FIFA.

Однако сейчас его рейтинг составляет всего 88. На три пункта меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Показатель дриблинга 37-летнего футболиста упал с 84 до 81, а рейтинг выносливости упал с 74 до 70.

Впервые после FIFA 11 общий рейтинг Роналду упал ниже 90. Статистика Роналду изменится только в режиме карьеры FIFA, но не повлияет на карты FIFA Ultimate Team (FUT).