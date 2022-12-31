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🔥Первые фото Роналду с футболкой «Аль-Насра»: о переходе уже объявили официально

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Появились первые фото Криштиану Роналду с футболкой "Аль-Насра". 

«Аль-Наср» уже объявил о трансфере 37-летнего форварда сборной Португалии.

Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» до лета 2025 года. Его базовый оклад – 75 млн долларов в год, а 200 млн – вместе с коммерческими выплатами и доходами за роль амбассадора. Об этом сообщали в СМИ.

Последним клубом Криштиану был «Манчестер Юнайтед».

15 комментариев

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King_X
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Вообще не верилось в такой переход
Оч жаль
Хреновая форма половину сезона - не повод так рубить с плеча (что с интервью, что с этим переходом)

Мож решил подождать до лета(сейчас рилли некуда идти) и в контракте есть пункт, что может вернуться в Европу уже летом, а то странно оч
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Yusuf Evloev
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Ответ Игорь Климов
Печальное завершение футбольной карьеры в топ-5 Европы.
ты то рад бадр, ведь твой любимчик будет рядом с тобой
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KMMDP
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Ответ Direct free kick
Трагедия. Лучший игрок XXI пропадает с радаров
Уже скоро в ПСЖ возвращается, не переживай
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Владимир Абрамов
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Все, это конец(с) Ну да, все рано или поздно заканчивается. Бывает, великие карьеры прерываются в одночасье. Вот Роналду и решил погастролировать еще по нефтяным царствам. Берут его естественно не для футбола, просто чтобы продемонстрировать окрестным владыкам силу и величие Саудитов. В старину для такого покупали редких скакунов. Клуб, кстати, называется Ан-Наср, именно так, без всяких алей. В переводе с арабского - Победа. Название вероятно отсылает к 110 сунне Корана.
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Дмитрий Сычев
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Все, это конец.
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Muhammad Juraev
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Ответ Dmitriy6354
Надеюсь теперь хейтнры довольны и не будут сидеть на сетках аль-насра и Саудовской Аравии. Спасибо Криштиану. Obrigado por tudo! УДАЧИ ЛЕГЕНДА
Надеюсь теперь вы не будете мусорить в ветке Месси и навязывать своего кринжа!
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Schiaff1no
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Казалось бы причем здесь Украина?
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Игорь Климов
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Печальное завершение футбольной карьеры в топ-5 Европы.
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Juve164
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Ответ Salih Ismailov
Просто… причем тут МЮ???
А Юве?
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bkmndmv95y
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Ура! Любимый клуб! С детства за него болею! )))
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Livi x Huawei
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Ок, но блин, была же куча вариантов куда можно было уйти в Европе
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Direct free kick
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Трагедия. Лучший игрок XXI пропадает с радаров
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Salih Ismailov
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Просто… причем тут МЮ???
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Dmitriy6354
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Надеюсь теперь хейтнры довольны и не будут сидеть на сетках аль-насра и Саудовской Аравии. Спасибо Криштиану. Obrigado por tudo! УДАЧИ ЛЕГЕНДА
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Усы Годзиллы
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Уберите это из ленты Реала
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