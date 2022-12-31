🔥Первые фото Роналду с футболкой «Аль-Насра»: о переходе уже объявили официально

Появились первые фото Криштиану Роналду с футболкой "Аль-Насра".

«Аль-Наср» уже объявил о трансфере 37-летнего форварда сборной Португалии.

Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» до лета 2025 года. Его базовый оклад – 75 млн долларов в год, а 200 млн – вместе с коммерческими выплатами и доходами за роль амбассадора. Об этом сообщали в СМИ.

Последним клубом Криштиану был «Манчестер Юнайтед».