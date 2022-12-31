🔥Первые фото Роналду с футболкой «Аль-Насра»: о переходе уже объявили официально
Появились первые фото Криштиану Роналду с футболкой "Аль-Насра".
«Аль-Наср» уже объявил о трансфере 37-летнего форварда сборной Португалии.
Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» до лета 2025 года. Его базовый оклад – 75 млн долларов в год, а 200 млн – вместе с коммерческими выплатами и доходами за роль амбассадора. Об этом сообщали в СМИ.
Последним клубом Криштиану был «Манчестер Юнайтед».
Оч жаль
Хреновая форма половину сезона - не повод так рубить с плеча (что с интервью, что с этим переходом)
Мож решил подождать до лета(сейчас рилли некуда идти) и в контракте есть пункт, что может вернуться в Европу уже летом, а то странно оч