Криштиану третий, а на каком месте Месси? Forbes опубликовал топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов по итогам 2022 года

Лионель Месси, Криштиану Роналду и Неймар попали в топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов 2022 года по версии Forbes.

Лео Месси наслаждается невероятным годом на поле и пожинает плоды успеха за его пределами: по версии Forbes именно Лео заработал больше всех в уходящем году. Аргентинец обошел легенду баскетбола Леброна Джеймса, положив в копилку 108 млн фунтов.

В «ПСЖ» Месси получает по 1,2 млн евро в неделю, у него есть контракты с Adidas, Budweiser, PepsiCo и Hard Rock International – за пределами поля аргентинец заработал 45 млн евро.

Вечный соперник Лео Криштиану Роналду переживает самый тяжелый период в своей карьере. Его заработная плата была сокращена после того, как «Манчестер Юнайтед» не смог выйти в Лигу чемпионов в конце прошлого сезона, а в этом сезоне клуб расторг с ним контракт.

Несмотря на сокращение зарплаты и отсутствие спортивных достижений в 2022 году, Криштиану Роналду заработал колоссальные 96 млн фунтов. Спонсорские контракты с Nike, Herbalife и Clear Shampoo, а также его безумная популярность в Instagram помогли ему заработать 46 млн фунтов стерлингов вне поля.

Леброн Джеймс за уходящий год заработал 101 млн фунтов, Неймар – 79 млн, а еще одна звезда баскетбола Стефен Карри – 77 млн фунтов, вместе с Лео и Криштиану они попали в топ-5 Forbes.

Баскетболист Кевин Дюрант (77 млн фунтов), легендарный теннисист Роджер Федерер (75 млн), мексиканский боксер Канело Альварес (75 млн), икона американского футбола Том Брейди (70 млн) и греческий баскетболист Яннис Адетокунбо (67 млн) дополнили топ-10.