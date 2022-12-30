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Криштиану третий, а на каком месте Месси? Forbes опубликовал топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов по итогам 2022 года

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Лионель Месси, Криштиану Роналду и Неймар попали в топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов 2022 года по версии Forbes.

Лео Месси наслаждается невероятным годом на поле и пожинает плоды успеха за его пределами: по версии Forbes именно Лео заработал больше всех в уходящем году. Аргентинец обошел легенду баскетбола Леброна Джеймса, положив в копилку 108 млн фунтов.

В «ПСЖ» Месси получает по 1,2 млн евро в неделю, у него есть контракты с Adidas, Budweiser, PepsiCo и Hard Rock International – за пределами поля аргентинец заработал 45 млн евро.

Вечный соперник Лео Криштиану Роналду переживает самый тяжелый период в своей карьере. Его заработная плата была сокращена после того, как «Манчестер Юнайтед» не смог выйти в Лигу чемпионов в конце прошлого сезона, а в этом сезоне клуб расторг с ним контракт.

Несмотря на сокращение зарплаты и отсутствие спортивных достижений в 2022 году, Криштиану Роналду заработал колоссальные 96 млн фунтов. Спонсорские контракты с Nike, Herbalife и Clear Shampoo, а также его безумная популярность в Instagram помогли ему заработать 46 млн фунтов стерлингов вне поля.

Леброн Джеймс за уходящий год заработал 101 млн фунтов, Неймар – 79 млн, а еще одна звезда баскетбола Стефен Карри – 77 млн фунтов, вместе с Лео и Криштиану они попали в топ-5 Forbes.

Баскетболист Кевин Дюрант (77 млн фунтов), легендарный теннисист Роджер Федерер (75 млн), мексиканский боксер Канело Альварес (75 млн), икона американского футбола Том Брейди (70 млн) и греческий баскетболист Яннис Адетокунбо (67 млн) дополнили топ-10.

7 комментариев

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Nuraly Amirov
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Ответ f9rbjygrmn
Ну если ты пешком будешь уничтожать соперника. К тому же привлекая спонсорские контракты и море фанатов, то тебе будут платить больше лома в неделю
какие контракты? арабский мешок с кубышкой
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f9rbjygrmn
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Ответ Nuraly Amirov
больше ляма в неделю, жесть канеш
Ну если ты пешком будешь уничтожать соперника. К тому же привлекая спонсорские контракты и море фанатов, то тебе будут платить больше лома в неделю
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BoGaL
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Ответ Hella black
Не важно кто сколько зарабатывает. Важно что Лёня Месси - Чемпион Мира 🏆 G.O.A.T 🐐- уже официально 🔥👑🔥 И поверьте мне на слово,Криштиану отдал бы всё что у него есть,ради этого титула !
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Айлин 1990
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Нет Пеле и Марадоны уже.
А на трон сел Король Лео.
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Nuraly Amirov
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больше ляма в неделю, жесть канеш
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ali10line
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Ответ Hella black
Не важно кто сколько зарабатывает. Важно что Лёня Месси - Чемпион Мира 🏆 G.O.A.T 🐐- уже официально 🔥👑🔥 И поверьте мне на слово,Криштиану отдал бы всё что у него есть,ради этого титула !
🤣
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Hella black
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Не важно кто сколько зарабатывает. Важно что Лёня Месси - Чемпион Мира 🏆
G.O.A.T 🐐- уже официально 🔥👑🔥
И поверьте мне на слово,Криштиану отдал бы всё что у него есть,ради этого титула !
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