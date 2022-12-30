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📹Криштиану Роналду пока без клуба, но с Джорджиной и на новеньком Rolls Royce

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
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В Мадриде 29 декабря Криштиану Роналду и его девушка Джорджина Родригес были замечены на новеньком Rolls Royce – подарке Джорджины своему любимому на Рождество. Пара покидала японский ресторан Zuma.

Видео с Криштиану и Джорджиной сразу же завирусилось в социальных сетях:

Напомним, что в настоящее время пятикратный обладатель Золотого Мяча является свободным агентом и не может найти себе команду в Европе. Ходят упорные слухи о том, что клуб из Саудовской Аравии является единственным желающим подписать контракт с португальцем.

1 комментарий

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Игорь Климов
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Давно что-то не было новостей про этого Кринжа7, видимо, усиленно готовится к чемпионату Саудовской Аравии)
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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