📹Криштиану Роналду пока без клуба, но с Джорджиной и на новеньком Rolls Royce
В Мадриде 29 декабря Криштиану Роналду и его девушка Джорджина Родригес были замечены на новеньком Rolls Royce – подарке Джорджины своему любимому на Рождество. Пара покидала японский ресторан Zuma.
Видео с Криштиану и Джорджиной сразу же завирусилось в социальных сетях:
Напомним, что в настоящее время пятикратный обладатель Золотого Мяча является свободным агентом и не может найти себе команду в Европе. Ходят упорные слухи о том, что клуб из Саудовской Аравии является единственным желающим подписать контракт с португальцем.
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