📹Криштиану Роналду пока без клуба, но с Джорджиной и на новеньком Rolls Royce

В Мадриде 29 декабря Криштиану Роналду и его девушка Джорджина Родригес были замечены на новеньком Rolls Royce – подарке Джорджины своему любимому на Рождество. Пара покидала японский ресторан Zuma.

Видео с Криштиану и Джорджиной сразу же завирусилось в социальных сетях:

Напомним, что в настоящее время пятикратный обладатель Золотого Мяча является свободным агентом и не может найти себе команду в Европе. Ходят упорные слухи о том, что клуб из Саудовской Аравии является единственным желающим подписать контракт с португальцем.