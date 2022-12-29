Руни назвал имена двух игроков, которые в данный момент лучше Роналду и Месси

Уэйн Руни считает, что нападающий «Манчестер Сити» Холанд и форвард «ПСЖ» Мбаппе на данный момент лучше, чем Роналду и Месси.

При этом легендарный полузащитник «МЮ» подчеркнул, что Эрлингу и Килиану вряд ли удастся повторить карьеры Криштиану и Лионеля. Об этом руни сказал в эфире Sports 18:

«Холанд и Мбаппе на данный момент, без сомнения, лучше Месси и Роналду. Но я не могу представить, что они когда-либо будут соревноваться с карьерами Криштиану и Лионеля. То, что сделали Месси и Роналду в мире футбола, совершенно уникально. Они достаточно долго выступали в одно и то же время в одной и той же лиге, не думаю, что мы увидим подобное снова».

В последние годы Холанд и Мбаппе стабильно показывают футбол высочайшего уровня. Эрлинг в свои 22 года забил 110 голов в 108 матчах во всех турнирах за «Сити» и Дортмунд.

Килиан записал на свой счет 190 мячей в 237 играх во всех соревнованиях за «ПСЖ» с тех пор, как присоединился к клубу летом 2017 года. Не будем забывать, что уже в 19 лет француз стал чемпионом мира.

Карьеры парней только начинаются, а вот лучшие годы Месси и Роналду, вероятно, уже позади.

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