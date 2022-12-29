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Руни назвал имена двух игроков, которые в данный момент лучше Роналду и Месси

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Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд
Лионель Месси Лионель Месси
Манчестер Сити Манчестер Сити
Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Футбол Футбол

Уэйн Руни считает, что нападающий «Манчестер Сити» Холанд и форвард «ПСЖ» Мбаппе на данный момент лучше, чем Роналду и Месси.

Kylian Mbappe and Erling Haaland give different responses to being new Messi and Ronaldo - Mirror Online

При этом легендарный полузащитник «МЮ» подчеркнул, что Эрлингу и Килиану вряд ли удастся повторить карьеры Криштиану и Лионеля. Об этом руни сказал в эфире Sports 18:

«Холанд и Мбаппе на данный момент, без сомнения, лучше Месси и Роналду. Но я не могу представить, что они когда-либо будут соревноваться с карьерами Криштиану и Лионеля. То, что сделали Месси и Роналду в мире футбола, совершенно уникально. Они достаточно долго выступали в одно и то же время в одной и той же лиге, не думаю, что мы увидим подобное снова». 

Месси: «Мне нравилось конкурировать с Роналду на поле» - ФУТБИК (Futbik.com)

В последние годы Холанд и Мбаппе стабильно показывают футбол высочайшего уровня. Эрлинг в свои 22 года забил 110 голов в 108 матчах во всех турнирах за «Сити» и Дортмунд.

Килиан записал на свой счет 190 мячей в 237 играх во всех соревнованиях за «ПСЖ» с тех пор, как присоединился к клубу летом 2017 года. Не будем забывать, что уже в 19 лет француз стал чемпионом мира.

Карьеры парней только начинаются, а вот лучшие годы Месси и Роналду, вероятно, уже позади.

Согласны с мнением Руни? Пишите, что думаете. 

8 комментариев

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Социо Пат
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Ответ Decard Show
Ты не видел игру Рона в образце 2006-2014! Поэтому дичь высрал! Тот португалец7 по игре возможно лучший в истории
Видели мы и игру и истерики и слёзы и эгоизм и набивание статы и швыряние повязок и токсичность.. всё мы видели, а вот куда ты смотрел все эти годы
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Социо Пат
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Ответ Decard Show
Португалец7 это достояние футбола. Кому нравится футбол, нравится и игра Криштиану! Он был самым одарённым игроком!! Он превосходил всех великих футболистов Мю ,Реала и Юве. И выступал на высочайшем уровне два десятилетия!!! Он не играл в тепличном условии как Меси и Рона никогда не поддерживал ФИФА шейхи и СМИ!! Но несмотря на это он умудрился стать величайший спортсменом современности!
Опять таблетки не принял перед сном?)
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Haci Ceferli
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Ответ Decard Show
Португалец7 это достояние футбола. Кому нравится футбол, нравится и игра Криштиану! Он был самым одарённым игроком!! Он превосходил всех великих футболистов Мю ,Реала и Юве. И выступал на высочайшем уровне два десятилетия!!! Он не играл в тепличном условии как Меси и Рона никогда не поддерживал ФИФА шейхи и СМИ!! Но несмотря на это он умудрился стать величайший спортсменом современности!
Молодец, отработал копейку, возьми с полки пирожок)
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Haci Ceferli
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Ответ Decard Show
Ты не видел игру Рона в образце 2006-2014! Поэтому дичь высрал! Тот португалец7 по игре возможно лучший в истории
И это мне говорит 15 летний фанат?я смотрю футбол с 2000 года и я повидал достаточно игроков, но лучший среди них пока что Месси
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Decard Show
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Ответ Haci Ceferli
Чтобы превзойти Кринжа надо просто забить на один гол больше, а вот чтобы превзойти Месси, надо быть благословенным от Бога!
Ты не видел игру Рона в образце 2006-2014! Поэтому дичь высрал! Тот португалец7 по игре возможно лучший в истории
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Decard Show
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Португалец7 это достояние футбола.
Кому нравится футбол, нравится и игра Криштиану!
Он был самым одарённым игроком!! Он превосходил всех великих футболистов Мю ,Реала и Юве. И выступал на высочайшем уровне два десятилетия!!!
Он не играл в тепличном условии как Меси и Рона никогда не поддерживал ФИФА шейхи и СМИ!! Но несмотря на это он умудрился стать величайший спортсменом современности!
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Haci Ceferli
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Чтобы превзойти Кринжа надо просто забить на один гол больше, а вот чтобы превзойти Месси, надо быть благословенным от Бога!
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Социо Пат
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Насчёт Криштиану не знаю, но Месси они точно не превзойдут!
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