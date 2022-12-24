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Без Роналду, но с Месси и тремя игроками «Реала»: L'Equipe назвал символическую сборную по итогам года

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Французское издание L'Equipe определило символическую сборную по итогам уходящего года: первое, что бросается в глаза – отсутствие Криштиану Роналду.

2022 оказался сложным годом для Криштиану – он стал запасным игроком в «МЮ», забил за англичан всего 3 гола за 16 матчей со старта сезона, разорвал контракт с клубом, а в составе сборной Португалии вылетел из четвертьфинала чемпионата мира.

В свою символическую сборную L'Equipe включил Лионеля Месси («ПСЖ»), Клиана Мбаппе («ПСЖ»), Карима Бензема («Реал Мадрид»), Кевина Ду Брюйне («МанСити»), Каземиро («МЮ»), Луку Модрича («Реал Мадрид»), Тео Эрнандеса («Милан»), Йошко Гвардиола ( «РБ Лейпциг»), Вирджила ван Дейка («Ливерпуль»), Кайла Уокера («МанСити») и Тибо Куртуа («Реал Мадрид»).

Отдельно нужно поздравить «Мадрид» - сразу три представителя клуба попали в символическую команду.

2 комментария

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predMBAPPE
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Да неее, Месси явно тут лишний 😁👍🏻
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Игорь Климов
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Про этого Португальца7 уже нужно забыть, теперь другие топ-игроки появятся.
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