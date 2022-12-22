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Вы знали, что у Пеле и Месси одинаковое количество «Золотых мячей»? Так решило France Football в 2016 году

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Месси наконец стал чемпионом мира, теперь многие называют Лионеля величайшим футболистом в истории.

Нападающий «ПСЖ», кажется, выиграл все на свете. Аргентинец – абсолютный рекордсмен по «Золотым мячам». Главную индивидуальную награду в футболе Лео получал семь раз.

Всем известно, что чаще никто не удостаивался такой чести. Но организаторы премии решили изменить эту аксиому. Издание France Football заявило, что у великого Пеле – такое же количество «Золотых мячей», как и у Месси.  

Месси стал обладателем седьмого «Золотого мяча»

Все дело в особенностях правил вручения награды. 

«Золотой мяч» был учрежден в 1956 году, но до 1995-го на трофей могли претендовать лишь европейцы. С середины 90-х годов «Золотой мяч» могли получить те игроки, которые выступают в клубах Европы. И лишь с 2007 года награда стала доступной для всех футболистов планеты.

Пеле никогда не играл в Старом Свете. Почти вся карьера великого бразильца прошла в «Сантосе», за пару лет до выхода на пенсию король футбола перебрался в американский «Нью-Йорк Космос». Пеле повесил бутсы на гвоздь в 1977 году. Получается, что бразилец никогда не мог даже претендовать на главную индивидуальную награду в футболе. Получается как-то несправедливо.

Так подумали и журналисты France Football. В 2016 году издание провело альтернативный подсчет и пришло к такому выводу: по современным правилам вручения «Золотого мяча», Пеле должен был получить награду семь раз. France Football признало великого бразильца лауреатом премии 1958, 1959, 1960, 1961, 1963, 1964 и 1970 годов.

После финала катарского чемпионата мира Месси всерьез может претендовать на восьмой «Золотой мяч», тогда аргентинцу точно не будет равных. 

Как думаете, такой пересчет справедлив? 

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