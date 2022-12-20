У чемпиона Формулы 1 Макса Ферсаппена свой взгляд на вечный вопрос: Роналду или Месси?

Чемпион Формулы 1 Макс Ферстаппен дал ответ на вечный вопрос: Месси или Роналду?

Во время интервью для ViaPlay Ферсаппен объяснил, что двух легендарных футболистов невозможно сравнить.

«Они очень разные, я не могу выбрать», - признался гонщик Red Bull.

«Я думаю, что Месси более талантлив, чем Криштиану, но Криштиану упорно работает, и он в потрясающей форме. То, что он делает в своем возрасте – невероятно, но только так ты можешь подняться на вершину».

В Катаре Лионель Месси стал чемпионом мира, Криштиану Роналду так и не смог осуществить эту мечту, поэтому теперь большинство сомневавшихся отдают пальму первенства аргентинцу.