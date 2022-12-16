Канте и еще 6 игроков могут покинуть «Челси» в 2023 году: кого из них заберут «Барса», «ПСЖ» и другие клубы?

Однако, чтобы привлечь этих игроков в состав, придется уволить некоторых нынешних «синих». Вот некоторые из игроков, которые могут покинуть «Челси» в следующем году.

Тиаго Силва. «Челси» будет рад сохранить 38-летнего футболиста, но не факт, что он решит остаться.

Маркус Беттинелли . Контракт третьего вратаря также истекает следующим летом. Однако, если и клуб, и игрок будут довольны этим соглашением, есть все шансы, что он останется.

Н'Голо Канте . Согласно последним сообщениям, «Челси» не хочет выполнять требования Канте по поводу нового контракта из-за его возраста и травм. Летом он может уйти свободным агентом.

Жоржиньо . Есть немного оптимизма в отношении переговоров по контракту Жоржиньо, поскольку его агент публично заявил, что он останется в «Челси» после окончания этого сезона.

Денис Закария . Игрок «Ювентуса» надеется изменить ситуацию в «Челси» во второй половине своего пребывания там, но вряд ли он останется после лета.

Кристиан Пулишич . Американец, который изо всех сил пытается регулярно играть на «Стэмфорд Бридж», уже несколько месяцев связан с другими клубами. Он может уйти после того, как к команде присоединится Кристофер Нкунку.

Хаким Зиеш. Он находится в похожей ситуации с Пулишичем, с той разницей, что он мог получить ход в январе после успешного чемпионата мира с Марокко.

Кого из них заберут "Барса", "ПСЖ" и другие клубы?