Канте и еще 6 игроков могут покинуть «Челси» в 2023 году: кого из них заберут «Барса», «ПСЖ» и другие клубы?
«Челси» готовится к еще двум масштабным трансферным окнам, поскольку Тодд Боли хочет поддержать Грэма Поттера новыми трансферами.
Однако, чтобы привлечь этих игроков в состав, придется уволить некоторых нынешних «синих». Вот некоторые из игроков, которые могут покинуть «Челси» в следующем году.
Тиаго Силва. «Челси» будет рад сохранить 38-летнего футболиста, но не факт, что он решит остаться.
Маркус Беттинелли. Контракт третьего вратаря также истекает следующим летом. Однако, если и клуб, и игрок будут довольны этим соглашением, есть все шансы, что он останется.
Н'Голо Канте. Согласно последним сообщениям, «Челси» не хочет выполнять требования Канте по поводу нового контракта из-за его возраста и травм. Летом он может уйти свободным агентом.
Жоржиньо. Есть немного оптимизма в отношении переговоров по контракту Жоржиньо, поскольку его агент публично заявил, что он останется в «Челси» после окончания этого сезона.
Денис Закария. Игрок «Ювентуса» надеется изменить ситуацию в «Челси» во второй половине своего пребывания там, но вряд ли он останется после лета.
Кристиан Пулишич. Американец, который изо всех сил пытается регулярно играть на «Стэмфорд Бридж», уже несколько месяцев связан с другими клубами. Он может уйти после того, как к команде присоединится Кристофер Нкунку.
Хаким Зиеш. Он находится в похожей ситуации с Пулишичем, с той разницей, что он мог получить ход в январе после успешного чемпионата мира с Марокко.
Кого из них заберут "Барса", "ПСЖ" и другие клубы?
Комментарии