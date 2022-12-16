Гаспачо
Блог

Канте и еще 6 игроков могут покинуть «Челси» в 2023 году: кого из них заберут «Барса», «ПСЖ» и другие клубы?

Челси Челси
Клубы
Барселона Барселона
ПСЖ ПСЖ
Футбол Футбол

«Челси» готовится к еще двум масштабным трансферным окнам, поскольку Тодд Боли хочет поддержать Грэма Поттера новыми трансферами.

Однако, чтобы привлечь этих игроков в состав, придется уволить некоторых нынешних «синих». Вот некоторые из игроков, которые могут покинуть «Челси» в следующем году.

Тиаго Силва. «Челси» будет рад сохранить 38-летнего футболиста, но не факт, что он решит остаться.

Маркус Беттинелли. Контракт третьего вратаря также истекает следующим летом. Однако, если и клуб, и игрок будут довольны этим соглашением, есть все шансы, что он останется.

Н'Голо Канте. Согласно последним сообщениям, «Челси» не хочет выполнять требования Канте по поводу нового контракта из-за его возраста и травм. Летом он может уйти свободным агентом.

Жоржиньо. Есть немного оптимизма в отношении переговоров по контракту Жоржиньо, поскольку его агент публично заявил, что он останется в «Челси» после окончания этого сезона.

Денис Закария. Игрок «Ювентуса» надеется изменить ситуацию в «Челси» во второй половине своего пребывания там, но вряд ли он останется после лета.

Кристиан Пулишич. Американец, который изо всех сил пытается регулярно играть на «Стэмфорд Бридж», уже несколько месяцев связан с другими клубами. Он может уйти после того, как к команде присоединится Кристофер Нкунку.

Хаким Зиеш. Он находится в похожей ситуации с Пулишичем, с той разницей, что он мог получить ход в январе после успешного чемпионата мира с Марокко.

Кого из них заберут "Барса", "ПСЖ" и другие клубы? 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные