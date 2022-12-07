Восходящая звезда «МЮ» Гарначо заинтересовал «Реал Мадрид»

Испанское издание Relevo сообщает, что «Реал Мадрид» входит в число клубов, заинтересованных в восходящей звезде «МЮ» Алехандро Гарначо. 18-летний аргентинец забил два гола и сделал два ассиста за восемь матчей на «Олд Траффорд».

Гарначо родился в Испании и был в кантере «Атлетико», а в 2020 присоединился к молодежной команде «Юнайтед». 28 апреля 2022 года дебютировал в основном составе «МЮ» в матче Премьер-лиги против «Челси».

Президент «Мадрида» Флорентино Перес в последнее время предпочитает подписывать молодых талантов, которые смогут пойти по стопам Винисиуса, Родриго и Феде Вальверде и стать звездами мирового класса.

Гарначо полностью соответствует требованиям Королевского клуба, как и 16-летний игрок «Палмейрас» Эндрик, с которым «сливочные» близки к соглашению.

Посмотрим, сможет ли Флорентино Перес переманить Алехандро Гарначо, или же футболист продолжит прогрессировать на «Олд Траффорд».