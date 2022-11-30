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Месси отказался жать руку Левандовски во время матча, но после финального свистка Лео и Роберт уже обнимались

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Роберт Левандовски Роберт Левандовски
Лионель Месси Лионель Месси
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Аргентина обыграла Польшу в последнем матче группового этапа со счетом 2:0.

Внимание всей планеты было приковано к противостоянию Месси и Левандовского – прошлое и настоящее «Барселоны». На ум первым делом приходит «Золотой мяч» 2021 года. Тогда приз достался Лионелю, хотя многие считали, что награду больше заслужил Роберт.

На чемпионате мира игроки столкнулись на поле уже в добавленное время. 

Перед матчем игроки жали друг другу руки как капитаны своих команд:

А уже в концовке встречи Левандовски в борьбе грубовато отобрал мяч у Месси. Судья свистнул, а нападающий «Барселоны» захотел пожать руку суперзвезде «ПСЖ», но тот проигнорировал поляка. Выглядело это очень странно:

Но уже после финального свистка камера засняла обнимающихся футболистов.

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Судя по всему, между парнями все в порядке. 

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