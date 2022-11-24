«Он не из той же категории». Джон Терри считает, что Неймара нельзя сравнивать с Месси и Роналду

Бывший капитан «Челси» и сборной Англии Джон Терри считает, что Неймар не сможет достичь уровня Криштиану Роналду и Лионеля Месси вне зависимости от результатов Бразилии в Катаре. Терри уверен, что суперзвезда «ПСЖ» просто не так талантлив, как Месси и Роналду.

«Лично я не считаю, что он сможет взобраться на самую вершину. Мы и раньше говорили о Роналду и Месси – для меня они сильнейшие. Я думаю, что ниже их есть еще три-четыре игрока, среди которых и Неймар с Мбаппе».

«У Килиана все еще есть потенциал, чтобы добраться до абсолютной вершины. Посмотрим, удастся это ему или нет. А Неймар, не поймите меня неправильно, он игрок мирового класса, просто я не думаю, что он из той же категории, что и Месси с Роналду», - говорил Терри в эфире BeIN Sport.

Вчера сборная Бразилии провела первый матч на чемпионате мира и обыграла Сербию (2:0). Победу омрачила травма Неймара, будем надеяться, что он продолжит участие в турнире.