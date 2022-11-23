«Участвовать в оргии в ночь перед матчем – так себе идея». Луис Энрике о запрете секса перед играми

Луис Энрике не запрещает своим игрокам заниматься сексом перед матчами, но советует избегать оргий. Испанский тренер во время стрима в Twitch обсудил и этот вопрос.

«Я считаю это совершенно нормальным. Конечно, участвовать в оргии в ночь перед матчем – так себе идея, но все остальное – без проблем».

«Когда игроки находятся в расположении клубов, то эта тема меня вообще не волнует. Если они это делают, то значит им хорошо. Все в пределах разумного: у всех есть жены, подруги».

Луис Энрике даже поделился своим собственным опытом.

«Я считаю секс важной частью жизни, когда я был игроком, то занимался сексом со своей женой, в том числе и перед матчами».