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🎥 Сборная Испании показала свою базу в Катаре. Но фанаты все еще считают, что команда должна была бойкотировать турнир

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Официальный аккаунт сборной Испании поделился видео своей базы в Катаре. Показали все – тренажерный зал, раздевалку, даже номера игроков. Взгляните:

Болельщиков «красной фурии» ролик не впечатлил. Фанаты уверены, что команда должна была бойкотировать катарский чемпионат мира из-за проблем с правами человека в стране-хозяйке турнира.

Делимся комментариями фанатов сборной Испании:

💭 «Повсюду кровь. Гибель рабочих, отсутствие прав человека, но вам все равно, верно?»

💭 «Боже, что я только что посмотрел».

💭 «Какой позор, какое унижение, что сборная Испании по футболу стала каким-то наемником. Как можно участвовать в чемпионате мира в Катаре, стране, где нарушаются права человека. Будьте же благоразумны!!!!»

💭 «Живете на костях, еще и видео об этом снимаете. Мне стыдно».

💭 «Бойкот был необходим. Позор!»

Мундиаль стартовал, возможно, пора прекратить разговоры у бойкотах?      

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