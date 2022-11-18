🎥 Сборная Испании показала свою базу в Катаре. Но фанаты все еще считают, что команда должна была бойкотировать турнир
Официальный аккаунт сборной Испании поделился видео своей базы в Катаре. Показали все – тренажерный зал, раздевалку, даже номера игроков. Взгляните:
Болельщиков «красной фурии» ролик не впечатлил. Фанаты уверены, что команда должна была бойкотировать катарский чемпионат мира из-за проблем с правами человека в стране-хозяйке турнира.
Делимся комментариями фанатов сборной Испании:
💭 «Повсюду кровь. Гибель рабочих, отсутствие прав человека, но вам все равно, верно?»
💭 «Боже, что я только что посмотрел».
💭 «Какой позор, какое унижение, что сборная Испании по футболу стала каким-то наемником. Как можно участвовать в чемпионате мира в Катаре, стране, где нарушаются права человека. Будьте же благоразумны!!!!»
💭 «Живете на костях, еще и видео об этом снимаете. Мне стыдно».
💭 «Бойкот был необходим. Позор!»
Мундиаль стартовал, возможно, пора прекратить разговоры у бойкотах?
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