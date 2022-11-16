Криштиану Роналду назвал еще одного выдающегося игрока – равного ему и Лео Месси

Интервью Криштиану Роналду Пирсу Моргану остается главной темой этой недели. Португалец жестко раскритиковал руководство и тренера «МЮ», заявил, что чувствует себя «преданным» клубом.

Однако, критиковал Криштиану не всех. Говоря о Лионеле Месси он признал его бесспорное мастерство, а также назвал еще одного игрока, которого оценивает также высоко, как себе и Лео – речь о Зинедине Зидане.

На вопрос Пирса Моргана о том, кто является лучшим игроком из тех, что он когда-либо видел, не считая его самого, Роналду ответил:

«Пожалуй, что Месси. Да, он и Зидан…Из тех, против кого я играл, с кем боролся, – да».