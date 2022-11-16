Сумасшедшие деньги: 8 самых дорогих сборных на ЧМ. Аргентина даже не пятерке 😱

Международный центр спортивных исследований CIES оценил 32 команды-участницы чемпионата мира в Катаре и трансферную стоимость 831 футболиста, чтобы составить рейтинг самых дорогостоящих сборных.

Кстати, наименее ценной оказалась команда из Коста-Рики: Кейлора Наваса и его товарищей оценили всего в 23 млн евро.

Давайте посмотрим, кто стоит дороже всех:

Аргентина – 748 млн евро

Двукратные чемпионы мира аргентинцы стали восьмыми в рейтинге самых дорогостоящих сборных. Легендарный Лионель Месси – самый узнаваемый представитель команды, но не самый ценный – это звание досталось игроку «Интера» Лаутаро Мартинесу, которого оценили в 99 млн евро.

Нидерланды – 756 млн евро

Сборная Нидерландов не смогла пробиться на чемпионат мира 2018 года в России, но зато к Катару они полностью готовы: у звездной команды Луи ван Гала неплохие шансы на победу.

Центральный защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк – самый успешный игрок сборной, но не самый дорогостоящий.

По оценке CIES, звезда «Барселоны» Френки де Йонг стоит 110 млн евро – это самая высокая цифра для сборной Нидерландов. Полузащитник неплохо проявляет себя в каталонском клубе в этом сезоне: на его счету 2 года и 1 ассист в 17 матчах.

Германия – 1,02 млрд евро

Четырехкратные чемпионы мира лишь шестые по оценке CIES. Немцы вылетели на групповом этапе турнира в России, но сейчас команда Ханса Дитера Флика готова порадовать болельщиков.

Восходящая звезда «Баварии» Джамаль Мусиала – самый ценный игрок сборной. 19-летний атакующий полузащитник оценивается в 151 млн евро.

Португалия – 1,154 млрд евро

Португальцы открывают топ-5 самых дорогостоящих сборных Мундиаля. Ранее Португалия считалась командой одного Криштиану Роналду, но в последние несколько лет ситуация радикально изменилась.

37-летний ветеран не в лучшей форме в этом сезоне (3 гола в 16 матчах за «МЮ»), поэтому он не является самым ценным игроком портгуальцев. С оценкой в 118 млн евро это почетное звание переходит к звезде «МанСити» - Рубену Диашу.

25-летний защитник великолепен в «Сити» в этом сезоне и даже отметился одним голом.

Испания – 1, 201 млрд евро

Чемпионы мира 2010 года вылетели из четвертьфинала в России, а теперь, с куда более сильной командой, они готовы взять реванш.

19-летний полузащитник «Барселоны» Педри – самый дорогостоящий футболист сборной Луиса Энрике. Педри оценивают в 158 млн евро. В команде Хави он забил трижды в 19 матчах в этом сезоне.

Франция – 1,337 млрд евро

Одни из фаворитов и действующие чемпионы мира французы открывают тройку лидеров самых дорогих сборных. Несмотря на наличие в составе новоиспеченного обладателя Золотого Мяча Карима Бензема, именно суперзвезда «ПСЖ» Килиан Мбаппе остается лидером команды по стоимости.

CIES оценил Мбаппе в 185 млн евро. Футболист в отличной форме со старта сезона: он отметился 19 голами и 5 ассистами в 20 матчах за «ПСЖ».

Бразилия – 1,455 млрд евро

Пятикратные чемпионы мира были в шаге от первого места в рейтинге самых дорогих сборных. Неймар – лидер команды и ее самый популярный игрок, хотя и не самый дорогой – это звание досталось Винисиусу. Новую звезду «Мадрида» оценили в 201 млн евро.

22-летний Вини здорово помогает «сливочным» в этом сезоне: он сыграл 21 матч, забил 10 голов и сделал 5 ассистов.

Англия – 1,499 млрд евро

Сборная Гарета Саутгейта была оценена в полтора миллиарда евро - невероятные цифры. Англичане не побеждали на чемпионате мира с 1966 года, но сейчас у них есть все шансы. В 2018 году они вышли в полуфинал, а на Евро 2021 в финал турнира.

По оценке CIES, звезда «Боруссии» Джуд Беллингем – самый дорогостоящий игрок команды – его стоимость составляет 202 млн евро. 19-летний Джуд сыграл 22 матча за дортмундский клуб в этом сезоне, забил 9 голов и сделал 3 ассиста.