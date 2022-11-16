📸 Объятия Рамоса и Салаха взорвали болельщиков в сети. Волну шуток уже не остановить

В Дубае завершилась премия Globe Soccer Awards. Почетными гостями вечера стали Серхио Рамос и Мохамед Салах. Оба, кстати, получили награды: египтянин стал игроком года по версии фанатов из TikTok, а испанец был назван лучшим защитником в истории.

В сети завирусился ролик, на котором Мо и Серхио жмут друг другу руки и обнимаются. Парни выглядят вполне дружелюбно:

Когда речь заходит о Рамосе и Салахе, на ум сразу приходит эпизод финального матча Лиги чемпионов 2018. Помните, как Серхио травмировал Мо так, что египтянину пришлось покинуть поле почти в самом начале встречи? Вот и болельщики об этой ситуации не забыли, потому фанатов так удивило столь теплое объятие футболистов.

Вот как поклонники футбола прокомментировали видео встречи игроков:

💭 «Удивительно, как Рамос превращает своих врагов в друзей».

💭 «Самая странная встреча в истории Катара».

💭 «Понимаю, они профессионалы и все такое, но как-же на это странно смотреть».

💭 «Салах до того, как включились камеры»:

💭 «Фанаты «Ливерпуля», когда видят это»:

💭 «Мне показалось, или Рамос слишком загадочно посмотрел на руку Салаха?»

💭 «Салах точно шепнул Рамосу на ухо что-то ругательное».

💭 «Вот как их встреча должна была выглядеть»:

💭 «Хорошо, что Серхио не сломал руку Мо, так за неё схватился, стало страшно на секунду».

Здорово, что парни оставили все конфликты в прошлом.

Или это поведение показное? Делитесь вашими мыслями в комментариях!